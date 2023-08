Gospodarka silnie przyspieszy w 2024 r., stopa bezrobocia w przyszłym roku będzie niższa niż obecnie, zaś zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2% r/r, wynika z wypowiedzi minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

"Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,3%, ale w kolejnym, 2024 r. jest jeszcze lepszy prognozowany wynik, bo spodziewamy się tego wzrostu o 1,2%. W związku z tym bezrobocie będzie jeszcze niższe niż w obecnym roku. Ale również warto powiedzieć, że rok 2024 będzie rokiem silnego odbicia wzrostu gospodarczego" - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

"Dynamika wzrostu zacznie się poprawiać i w 2024 r. przyspieszy do 3%. Prognoza Ministerstwa Finansów przyjęta do prac budżetowych mieści się w konsensusie rynkowym, jest też zbliżona do prognozy Komisji Europejskiej" - dodała.

Jak wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), wzrost PKB sięgnie 0,6% w 2023 r., a następnie przyspieszy do 2,4% w 2024 r. oraz 3,3% w roku 2025.