"Na zakończenie tygodnia nieco spokojniejsza sesja niż w poprzednich dniach. Po pięciu wzrostowych sesjach WIG20 zanotował spadek i był najsłabszy wśród głównych krajowych indeksów. Nie było to jednak zaskakujące po serii zwyżek. Trzeba także zwrócić uwagę na otoczenie rynkowe. Jak w każdy pierwszy piątek miesiąca poznaliśmy raport payrolls z USA" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

"Same dane o zatrudnieniu były dużo poniżej oczekiwań. Wydźwięk danych nieco amortyzował wzrost płacy godzinowej, aczkolwiek nadal część inwestorów może zacząć dyskontować scenariusz, w którym szczyt odbicia gospodarczego jest już za nami. Może to oznaczać odwrót od spółek cyklicznych, a powrót do technologicznych, którym sprzyjają niskie stopy procentowe i utrzymanie programów pomocowych" - dodał.

O godz. 14.30 amerykański Departament Pracy podał, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w sierpniu o 235 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 733 tys. i wzrostu o 1.035 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z 943 tys. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 5,2 proc., oczekiwano 5,2 proc. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w sierpniu o 4,3 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,6 proc. vs. konsensus 3,9 proc. i 0,3 proc.

"W otoczeniu tych danych lekko zniżkują S&P 500 oraz większość giełd w Europie, w tym DAX. W ostatnich dniach indeksy na GPW były relatywnie silne więc dzisiejsza korekta nie jest zaskoczeniem. Warto zwrócić uwagę na WIG-banki, który zakończył sesję niemal bez zmian (-0,03 proc.). Sąd Najwyższy nie wydał wczoraj uchwały ws. franków, co nie do końca jest dobre dla sektora, gdyż klienci mogą wrócić do wytaczania spraw. Wydaje się jednak, że rynek się tym nie przejmuje" - zauważył Nowak.

WIG20 i WIG zakończyły serię pięciu wzrostowych sesji, a mWIG40 poszedł w dół po raz pierwszy od 10 sesji. Wszystkie trzy indeksy notowały w czwartek wieloletnie maksima. Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,46 proc. do 2.380,82 pkt., WIG zniżkował o 0,36 proc. do 71.177,34 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,17 proc. do 5.234,03 pkt., a sWIG80 stracił 0,1 proc. do 21.124,48 pkt.

W tym czasie traciła większość głównych europejskich indeksów, w tym także niemiecki DAX - o 0,4 proc. Amerykański S&P 500 zniżkował o 0,1 proc., DJI tracił 0,2 proc., a o tyle zwyżkował technologiczny Nasdaq.

Obroty na GPW wyniosły niemal 770 mln zł, z czego 547 mln zł przypadło na największe spółki.

Pod kreską znalazło się 9 z 15 indeksów sektorowych, w tym najmocniej traciła energetyka - w dół o 2,3 proc. oraz telekomy i producenci gier - spadek po 1,3 proc.

Najmocniejsze były chemia - w górę o 1,6 proc. i górnictwo - o 1,1 proc.

W WIG20 spadkom przewodził Tauron - kurs poszedł w dół o 4,8 proc. Po ok. 3 proc. zniżkowały CCC i Allegro.

Notując najwyższe obroty na rynku (80 mln zł) 1,6 proc. korektę zanotował CD Projekt, który dzień wcześniej wzrósł o ponad 11 proc.

Po ok. 1 proc. rosły Orlen, KGHM i Santander, który poprawił swoje roczne maksimum do 305 zł.

Ósmą sesję z rzędu rosły notowania JSW - tym razem poprawiając 2-letni szczyt o 1,7 proc. do 45,6 zł.

W mWIG40 o ok. 5 proc. wzrosły notowania Ciechu, a po ok. 4 proc. traciły Enea, 11 bit studios i Stalprodukt.

Po czwartkowej sesji podano, że w ramach kwartalnej rewizji indeksów Stalprodukt ma opuścić mWIG40 po sesji 17 września. Huuuge, który zajmie jego miejsce, zwyżkował w piątek o 4 proc.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji Pekabex wyróżnił się 12 proc. spadkiem przy 4 mln zł obrotów. Grupa szacuje, że jej skonsolidowane przychody w drugim kwartale 2021 r. wyniosły ok. 390 mln zł, EBITDA 18 mln zł, a wynik netto 8 mln zł.

Z kolei przy równie wysokich obrotach o 7 proc. wzrosły notowania Wieltonu, a przy blisko 12 mln zł obrotów o 6 proc. rósł Action.

Już drugi tydzień serię mocnych wzrostów kontynuuje Getin Noble Bank. Tym razem kurs wzrósł o 26 proc. przy 24 mln zł obrotów. Kurs akcji dotarł do najwyższego poziomu od dwóch lat i będąc na poziomie 0,518 zł jest ponad dwukrotnie wyższy niż w II połowie sierpnia. (PAP Biznes)