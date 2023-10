mBank zaktualizował strategiczne cele finansowe na lata 2023-2025 i obecnie spodziewa się docelowego poziomu wskaźnika ROE w wysokości ok. 14% (wobec powyżej 10% poprzednio), podał bank. Wskaźnik koszty/dochody (C/I) spodziewany jest na poziomie poniżej 40% wobec ok. 40% poprzednio.

Marża odsetkowa netto (NIM) oczekiwana jest na docelowym poziomie powyżej 3% (wobec ok. 2,5% poprzednio), koszty ryzyka (COR) - na ok. 0,8% (bez zmian), podano w prezentacji wynikowej.

Współczynnik kapitału Tier I został utrzymany na docelowym poziomie min. 2,5 pkt proc. powyżej wymogu Komisji Nadzoru Finansowego.

Reklama

mBank obniżył oczekiwany wzrost CAGR do 2025 r. kredytów - do średnio ok. 3% z ok. 8% oczekiwanych wcześniej, depozytów - odpowiednio do ok. 6% z ok. 8-9% oraz przychodów - do 4-5% (tempo wzrostu liczone w stosunku do poziomu przychodów skorygowanego o negatywny wpływ "wakacji kredytowych", tj. 9 191 mln zł) z ok. 9-10%, podano dalej w prezentacji.

"Rentowność i efektywność będą wyższe pomimo niższych wolumenów" - podkreślono w materiale.

Reklama

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)