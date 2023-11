W ciągu trzech dni SFF w ponad 500 sesjach na siedmiu scenach weźmie udział 800 prelegentów z całego świata, wśród nich szefowie najważniejszych globalnych instytucji, m.in. Ajay Banga, nowy prezes Banku Światowego i Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Do Singapuru zjedzie szeroka reprezentacja liderów i przedstawicieli banków centralnych i innych publicznych instytucji sektora finansowego oraz przodujących w innowacjach banków komercyjnych, w tym PKO Banku Polskiego. W zdominowanym przez fintechy sektorze najgorętszym tematem będzie wykorzystanie potencjału generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Polska ma wszelkie atuty, by zostać kluczowym hubem rozwoju AI – i to jest główne przesłanie naszej delegacji, która w Singapurze będzie promowała inicjatywę Future Finance Poland.

– Jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) już od 2017 r. współtworzymy wraz z partnerami na SFF pawilon narodowy prezentujący potencjał polskich fintechów. Nasi reprezentanci sięgali w minionych latach po nagrody, a przede wszystkim mogli się pokazać – dosłownie – całemu światu i nawiązać mnóstwo bezcennych biznesowych relacji. Trzy lata temu zostaliśmy wraz z Accelpoint partnerem strategicznym Global FinTech Hackcelerator, programu łączącego europejskie start-upy z branży fintechowej z rynkiem singapurskim, i organizujemy jego europejską edycję – European Fintech Hackcelerator. Pięć wyłonionych w konkursie start-upów zyskuje prawo pokazania się w polskim pawilonie na SFF. W tym roku będą to 1Strike, Vintom, inStreamly, Self Learning Solutions i Lukka Coinfirm – tłumaczy Paweł Kurtasz, prezes zarządu PAIH.

Dzień przed rozpoczęciem SFF, 14 listopada, PKO Bank Polski, PAIH, FinTech Poland, Global FinTech Institute i Singapore Business Federation organizują pod patronatem Ambasady RP w Singapurze Poland-ASEAN Fintech Forum. Celem jest promocja polskiego sektora finansowanego i innowacyjnych rozwiązań rozwijanych przez prężny rynek fintechowy. Forum jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy między ekosystemami finansowymi Polski i krajów Południowo-Wschodniej Azji. Ale przyświeca mu także, podobnie jak uczestnictwu polskiej reprezentacji w SFF, bardziej długofalowy i ambitny cel.

– Dzięki połączeniu sił pod wspólnym hasłem, bliskiej współpracy sektora prywatnego i publicznego, przemyślanemu doborowi specjalizacji oraz rozwijaniu i wykorzystywaniu technologii o największym potencjale, takich jak generatywna AI, Polska w ciągu kilku lat może awansować do grona 30 najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych na świecie – podkreśla Paweł Widawski z FinTech Poland, inicjatora projektu Future Finance Poland.

Zwraca uwagę, że postęp technologiczny, przemiany pokoleniowe, globalizacja oraz transformacja modelu życia i pracy radykalnie przekształcają dotychczasowe centra finansowe, zarazem umożliwiając tworzenie nowych, opartych na wcześniej pomijanych przewagach konkurencyjnych. To wielka szansa dla ośrodków, które leżały dotąd, jak Polska, na obrzeżach globalnej mapy finansowej: mogą przejąć pałeczkę lidera w swoim regionie, a nawet na świecie.

PAIH, a w szczególności Zagraniczne Biuro Handlowe agencji w Singapurze, od kilku lat stara się intensywnie promować nasz kraj jako nowego supergracza w globalnym sektorze finansów. Na tegorocznym SFF oraz podczas forum dowiedziemy, że jesteśmy bramą do rynku nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, lecz także całej Unii Europejskiej.

– Dzięki dynamicznemu postępowi technologicznemu polski sektor bankowy należy do najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych cyfrowo w świecie. W coraz szerszym stopniu staje się też elementem globalnej sieci finansowej. Pomaga w tym umiędzynarodowienie naszej gospodarki oraz dogodne położenie – w sercu Europy, na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych – opisuje Marek Myszka, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Największy bank uniwersalny w Europie Środkowej wspiera inicjatywę Future Finance Poland, której celem jest rozwój polskiego centrum finansowego nowej generacji, i jego promocję. Ścisła współpraca sektora prywatnego i publicznego na tym polu istotnie zwiększa szansę na to, że Polska wykorzysta swe naturalne przewagi konkurencyjne i wzmocni globalną pozycję ekonomiczną. Nowoczesne i konkurencyjne finanse są bowiem kluczem do silnej gospodarki.

Sam PKO Bank Polski może być doskonałym przykładem tego, jak bardzo umiejętne wykorzystanie technologii oraz puli talentów i ich wysokich kompetencji pomaga w budowaniu globalnej pozycji. Bank wdarł się dzięki temu przebojem do awangardy europejskich instytucji w obszarze cyfryzacji i innowacyjności. Potwierdzają to międzynarodowe rankingi dojrzałości cyfrowej, choćby Finnoscore, w którym PKO Bank Polski jest nr 1 w Europie i Ameryce Północnej. Co istotne, rozwija własne rozwiązania w zakresie: AI, robotyzacji, automatyzacji oraz zastępowania tradycyjnej infrastruktury rozwiązaniami chmurowymi. Jako pierwszy w Polsce uruchomił swoją placówkę bankową w Metaverse i jest w trakcie skokowego zwiększania swojej obecności w tej przestrzeni. W tworzeniu i wprowadzaniu innowacji pomaga autorska platforma Let’s Fintech with PKO Bank Polski, która łączy świat start-upów z różnymi obszarami działalności banku.

Codzienne relacje z Singapore Fintech Festival już w przyszłym tygodniu na łamach DGP i w naszych serwisach.