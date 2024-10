Bon senioralny to nie 2150 zł. W skrajnym przypadku może być wart tylko 43 zł

Bon senioralny to nowe (od 1 stycznia 2026 r.) świadczenie dla osób 75+ (emeryt albo rencista). Łatwo popełnić błąd z jego wyceną. Bo bon ma wartość "do 2150 zł" a nie 2150 zł. W projekcie ustawy (na tym etapie jest to świadczenie) zastosowano przedziały "niezaspokojonych potrzeb". Jest to podobne rozwiązanie, co wyrażone w punktach poziomy potrzeb wsparcia dla świadczenia wspierającego (z tą różnicą, że w świadczeniu wspierającym nie ma płatności za punkt, a za przedział).