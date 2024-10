Łukasz Krasoń, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zapowiadał we wrześniu 2024 r. (w czasie prac prac sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych) prace nad osobnymi przepisami, które przyznają dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jest projekt ustawy. Coraz bliżej nowy dodatek. Tym razem do renty z tytułu niezdolności do pracy

I teraz uszczegółowił te informacje w wywiadzie dla "Dziennika Gazeta Prawna". Pełnomocnik informuje, że:

1) Jest gotowy projekt ustawy, która wprowadza dodatek dla osób na innych rentach z cechą "niezdolne do samodzielnej egzystencji.

3) Ministerstwo Rodziny i Pracy złoży za kilka dni wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Dodatkowo pełnomocnik zadeklarował zgłaszanego przez osoby niepełnosprawne od lat wielkiego problemu systemu wsparcia jakim jest niepełnosprawność osób, które nie podlegają rencie socjalnej (przekraczają limity wieku) i jednocześnie nie mają prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jakiego typu świadczenie otrzymają osoby niepełnosprawne w takiej sytuacji nie wiadomo.

8 października 2024 r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej debatowała o ostatnich poprawkach do nowelizacji ustawy o rencie socjalnej (dodatek dopełniający). Przy okazji tego posiedzenia także odbyła się debata (i padły odpowiednie zapytania i deklaracje) dotyczące wprowadzenia nowego typu dodatku o nowym dodatku dla osób niepełnosprawnych posiadających rentę z tytułu niezdolności do pracy.

WAŻNE! Na posiedzeniu komisji przedstawiciele biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych poinformowali, że trwają pracę nad rządową propozycją, która rozszerzy grono uprawnionych do dodatku m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Na razie parlament (Senat) zakończył prace nad dodatkiem dopełniającym 2520 zł

8 października 2024 r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (24.) zajmowała się przede wszystkim poprawkami nowych przepisów o dodatku dopełniającym. Parametry tego dodatku są następujące:

Ważne Dla kogo nowy dodatek? Wypłata dodatku dopełniającego osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Według biura legislacyjnego nowe przepisy budzą wątpliwości konstytucyjne.

"Ustawa wprowadza dodatek dopełniający dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które są jednocześnie całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Należy jednak zwrócić uwagę, że podobnego wsparcia nie przyznano osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które są uprawnione do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy" – wskazała Iwona Kozera-Rytel z senackiego biura legislacyjnego.

W praktyce nie da się już usunąć tych wątpliwości (wymagałoby to przyznania podobnego dodatku pominiętym rencistom).

Dodatek dopełniający 2520 zł, wypłata maj 2025 r.

Dodatek dopełniający będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji. Jednocześnie przepisy pomijają osoby niepełnosprawne znajdujące się w podobnej sytuacji - im nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe świadczenie.

Cała historia obecnej wersji ustawy rozpoczęła się 27 września, kiedy Sejm uchwalił nowelizacją ustawy o rencie socjalnej. Ustawa bardzo się różni od pierwotnego projektu obywatelskiego, który nie przewidywała żadnego dodatku dopełniającego, a po prostu podwyżkę renty socjalnej (do 4666 zł na 2025 r.). Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawowe informacje o nowym świadczeniu:

Dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł będzie przysługiwał z urzędu osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy będą miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Osoby, które takie orzeczenie uzyskają później, będą musiały złożyć wniosek.

Obecnie renta socjalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą odpowiednio 1780,96 zł.

Dodatek dopełniający będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł. "Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy" – wyjaśniała w trakcie prac parlamentarnych przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan (Lewica). Kwota dodatku będzie waloryzowana od 1 marca.

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego ma nastąpić w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.