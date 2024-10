Wszyscy pamiętamy na czym polega model kroczący przy rencie wdowiej. Przez pierwsze 1,5 roku wypłaty tego świadczenia będzie miało ono zaniżoną wartość - wartość 15% renty rodzinnej (od 1 lipca 2025 r. do końca 2026 r.). I dopiero od 1 stycznia 2027 r. dodatek do renty wdowiej wyniesie 25% renty rodzinnej (po zmarłym).

Model kroczący nie tylko przy rencie, ale także przy bonie senioralnym

Reklama

Dla emerytów i rencistów w nowym bonie senioralnym (świadczenie dopiero od 1 stycznia 2026 r.) jest model kroczący (projekt ustawy w pliku Word w tekście). W przypadku renty wdowiej model kroczący ma za zadanie zmniejszyć wartość dodatku do renty wdowiej. Celem modelu kroczącego dla bonu senioralnego jest coś innego - ograniczenie liczby emerytów lub rencistów uprawnionych do bony senioralnego.

W przypadku bonu senioralnego model kroczący wygląda inaczej niż przy rencie wdowiej. Chodzi tutaj o ograniczenie liczby uprawnionych do bonu senioralnego otrzymujących emerytury wyższe niż 5000 zł przychodu. Ale początkowo limit będzie wynosił 3500 zł (brutto). Słowo "przychód" jest bardzo niekorzystne dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą. Dla wszystkich uprawnionych do bonu senioralnego niekorzystne jest to, że do limitu 3500 zł, 4000 zł, 4500 zł, 5000 zł wlicza się także dodatek pielęgnacyjny. Jego wartość w 2026 r. będzie wyższa niż obecne 330,07 zł. Załóżmy że to będzie 400 zł. Oznacza to, że bonu senioralnego nie otrzyma emeryt, który ma przychód wyższy niż 3100 zł brutto.

Reklama

Bon senioralny otrzyma emeryt albo rencista w wieku 75 lat (i więcej) na koszty opieki.

Emeryt i rencista nie może przekraczać limitu przychodu. Ma on wynosić docelowo 5000 zł brutto (przypominamy z dodatkiem pielęgnacyjnym - obecnie 330,07 zł). Powyżej 5000 zł brutto emeryt nie otrzyma bonu senioralnego. Ale ten limit obowiązuje dopiero od …. 2029 r. (za 5 lat). Na początku limit będzie niższy. Dlatego można tu mówić o modelu kroczącym, gdyż do korzystnego limitu 5000 zł brutto, emeryci (i rencisty) dojdą etapami. Są one następujące:

3.500 zł brutto w 2026 r.;

4.000 zł brutto w 2027 r.;

4.500 zł brutto w 2028 r.;

5.000 zł brutto w 2029 r i kolejnych latach obowiązywania ustawy.

Więcej w artykule Infor.pl https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/6732514,emeryci-i-rencisci-bon-senioralny-2150-zl-osoby-niepelnosprawne-i-mops-wylaczenia-projekt-ustawy-przyklady.html

Wyłączenia przy bonie senioralnym 2150 zł

Nie będzie możliwe łączenie bonu senioralnego 2150 zł i usług opiekuńczych z MOPS, świadczenia wspierającego i świadczenia uzupełniającego.

Przykład. Emeryt 76 lat jako osoba niepełnosprawna korzysta ze świadczenia wspierającego. Nie skorzysta jednocześnie z bonu senioralnego 2150 zł.

Projekt ustawy w pliku WORD poniżej do ściągnięcia:

Inne limity istotne przy bonie senioralnym 2150 zł - limit godzin

To świadczenie, które pozwala skorzystać przez emeryta albo rencistę z usług opiekuńczych w ramach miesięcznego limitu. Limit jest od 12 do 50 godzin (decydują informacje wpisywane do specjalnego kwestionariusza).

Liczba godzin usługi wsparcia uzależniona będzie od liczby punktów w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego określonych w toku oceny przez gminę z wykorzystaniem kwestionariusza. Osobie w wieku 75 lat lub więcej, która otrzymała w skali niezaspokojonych potrzeb życia codziennego :

1) od 11 do 20 punktów - przysługuje do 12 godzin usług wsparcia miesięcznie;

2) od 21 do 35 punktów – przysługuje od 13 do 24 godzin usług wsparcia miesięcznie;

3) od 36 do 50 punktów - przysługuje od 25 do 36 godzin usług wsparcia miesięcznie;

4) od 51 do 60 punktów - przysługuje od 37 do 50 godzin usług wsparcia miesięcznie

Inne limity przy bonie senioralnym - limit przychodu zstępnych (którzy powinni się opiekować seniorem)

Przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 lub art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.), osoby, o której mowa w ust. 1, przeciętnie w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:

1)nie może być niższy odwysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wyższy od dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku gdy prowadzi ona jednoosobowe gospodarstwo domowe;

2)łącznie z przychodami członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku gdy prowadzi ona wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Przydatne informacje o bonie senioralnym

Art. 8. ust. 1. Maksymalna wartość bonu senioralnego wynosi 2150 zł miesięcznie.

Art. 8. ust. 2. Wartość bonu senioralnego nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Art. 8. ust. 3. Wartość bonu senioralnego, która nie została wykorzystana w danym miesiącu, nie przechodzi na kolejne miesiące.

Art. 9. 1. Usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego obejmują: