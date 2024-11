Policjanci (w mojej ocenie) nie będą mieli 15% pensji w 2025 r. Negocjują jednak świadczenia pozapłacowe. Rząd oferuje świadczenie mieszkaniowe. Szacunkowo wartość świadczenia to przedział 630 zł - 1800 zł. W praktyce średnio kwota wyniosłaby prawdopodobnie około 800 zł, ale UWAGA! od 2027 r. MSWiA przyzna to świadczenie pod warunkiem, że policjanci poczekają dwa lata do 2027 r. według poniższego modelu kroczącego: 2025 r. – do 40%, 2026 r. – do 75%, 2027 – do 100%.

Mamy więc takie parametry brzegowe świadczenia mieszkaniowego dla policjantów:

1) Policyjne świadczenie mieszkaniowe będzie oparte o zasady dla wojska (dla podobnego świadczenia). W praktyce około 100 000 żołnierzy pobiera dodatek od 450 do 1500 zł.

2) Od 1 stycznia 2027 roku świadczenie wyniesie miesięcznie od 630 zł do 1800 zł.

3) W 2025 r. świadczenie według danych z pkt 2 wyniesie 40%, w 2026 r. – 75%, 2027 – 100%.

Policjanci chcą świadczenia mieszkaniowego (630-1800 zł) i odpraw mieszkaniowych (wartych nawet 250 000 zł). Czym różnią się te świadczenia?

W 2023 r. Agencja Mienia Wojskowego wypłaciła prawie 4200 żołnierzom odprawy mieszkaniowe za około 1 miliard zł:

Ważne Średnia wartość odprawy mieszkaniowej dla żołnierza wyniosła 238 000 zł. Na podobne kwoty liczą policjanci - podkreślamy, że rząd nie oferuje takiego świadczenia. Obecnie nie ma w ofercie MSWiA odpraw mieszkaniowych dla policjantów, są świadczenia mieszkaniowe z tym, że pełna wysokość w 2027 r.

Jak mogłoby wyglądać świadczenie mieszkaniowe dla policjantów (wzorowane na żołnierzach)

Policjanci już analizowali jak wygląda świadczenie mieszkaniowe u żołnierzy. I takie analizy umieszczają w mediach społecznościowych. Przykład poniżej:

"Zmianie ulegnie tzw. współczynnik świadczenia, które różnią się pomiędzy garnizonami. Od 1 stycznia 2025 roku wysokość stawki podstawowej świadczenia mieszkaniowego wynosi 300 zł. Natomiast współczynnik świadczenia wyniesie od 2,1 do 6,0 i jest uzależniony od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Po przeliczeniu świadczenia dla żołnierzy zawodowych wyniesie od 630 zł do 1800 zł w zależności od garnizonu. Najwyższe świadczenie w kwocie 1800 zł dostępne będzie dla żołnierzy zawodowych stacjonujących w warszawskim garnizonie. - Ten przepis, z identycznymi przelicznikami będzie zaimplementowany w Policji. Dotyczy wszystkich policjantów łącznie z tymi, którzy skorzystali z pomocy na remont mieszkania. I dla przykładu, najwyższy wzrost świadczenia – 420 zł – nastąpi w Katowicach, gdzie zwiększono je z 660 do 1080 zł. Ale sporą różnicę, bo 360 zł, odczują też żołnierze służący w Pruszczu Gdańskim (podwyżka do 1170 zł), Goleniowie (1110 zł) . Wzrost świadczenia o 330 zł czeka wojskowych mieszkających w Żaganiu (900 zł), Bolesławcu (1020 zł), Darłowie (990 zł), Krakowie (1290 zł). Wszystkie policyjne centrale związkowe, biorące udział w negocjacjach odniosą się do tej propozycji po weekendzie. Dla wszystkich nieakceptowalne jest wdrażanie tego oczekiwanego przez środowisko rozwiązania w trzyletniej perspektywie."

Podstawa prawna dla odprawy mieszkaniowej dla żołnierzy - podobno przepis w policji? od kiedy?

Art. 47 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych. Przepis stanowi, że: Odprawa mieszkaniowa wynosi 3% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, i nie może być niższa niż 45% oraz wyższa niż 100% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego. Odprawę oblicza się i wypłaca według następujących zasad:

1) żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje odprawa obliczona z uwzględnieniem okresu służby liczonego w pełnych latach, z tym że rozpoczęty rok, w którym następuje zwolnienie ze służby, przyjmuje się jako rok pełny;

2) żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, któremu przyznano wojskową rentę inwalidzką przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego;

3) wartość przysługującego lokalu mieszkalnego jest iloczynem maksymalnej powierzchni użytkowej podstawowej przypadającej na jedną normę, o której mowa w art. 26 ust. 1, ilości norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza niezależnie od ilości norm należnych żołnierzowi w dniu jego zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, wskaźnika 1,66, wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby, określanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem pkt 4-6;

Kalkulator dla odprawy mieszkaniowej dla żołnierzy

