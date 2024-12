Zapowiadana nowelizacja usunie niemożliwość łączenia świadczenia wspierającego z ulgą rehabilitacyjną (w obrębie rodziny). Nie wiadomo jednak, czy ta możliwość zostanie wprowadzona z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r., czy dopiero do rozliczenia podatkowego za 2025 r.

Z ulgi mogą korzystać osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Osoba niepełnosprawna - jej dochód nie przekracza dwunastokrotności aktualnej renty socjalnej,

UWAGA! Podobna sytuacja co z ulgą rehabilitacyjną (zabranie prawa do ulgi w wyniku świadczenia pielęgnacyjnego) jest z ulgami w MOPS co do korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego. Tam również jest limit dochodowy, do którego MOPS zalicza świadczenie wspierającego. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna otrzymuje 3919 zł świadczenia wspierającego i traci np. prawo do korzystanie z niewielką płatnością z usług MOPS na rzecz płatności 2000 zł.

Dane do obliczeń pokazujące, że świadczenie wspierające zabrało prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Limit 12-krotności renty socjalnej to na 2024 r. 21 371,52 zł. Otrzymujemy z 12 x renta socjalna za grudzień 2024 r. Po podstawieniu do wzoru mamy

12 x1780,96 zł = 21 371,52 zł - matka po przekroczeniu tego limitu nie może skorzystać z ulgi.

Świadczenie wspierające w najwyższej wysokości - 220% renty socjalnej, to 3 919,00 - rocznie 47 028 zł.

Przykład Przykład Ojciec opiekuje się córką niepełnosprawną (kobieta otrzymała świadczenie wspierające). Za 2023 r. w uldze rehabilitacyjnej ojciec rozliczał kupno pieluchomajtek, leków oraz kosztów wykorzystywania samochodu do celów rehabilitacyjnych. Za 2024 r. nie może dokonać odliczenia z uwagi na przekroczenie limitów.

Świadczenie wspierające a limit 21 371,52 zł w uldze rehabilitacyjnej – podstawa prawna

Limit ten dla 2024 r. wynosi 21 371,52 zł. Nie trzeba go podnosić na wyższy. Prawidłowe postępowania jest inne - należy wyłączyć z tego limitu świadczenie wspierające. I tą zmianę zapowiedziało Ministerstwo Finansów.

Z konieczności wliczania do dochodu ustawodawca wyłączył takie rodzaje świadczeń, jak:

alimenty na rzecz dzieci, małoletnich, pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach,

świadczenie uzupełniające,

dodatek energetyczny,

dodatek osłonowy,

dodatek węglowy,

dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,

dodatek elektryczny,

refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT,

zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

W katalogu tych świadczeń, które nie wpływają na ulgę rehabilitacyjną nie ma świadczenia wspierającego. Ministerstwo Finansów pilotuje nowelizację i sprawienie, że świadczenie wspierające nie odbierze prawa do ulgi rehabilitacyjnej.

Podstawowe informacje o uldze rehabilitacyjnej

Na podstawie art. 26 ust. 7e ustawy o PIT w 2024 r. przepisy o uldze rehabilitacyjnej (art. 26 ust. 7a-7d i 7g ustawy o PIT) opiekun osoby niepełnosprawnej może zastosować, jeżeli uzyskane w 2024 r. roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Korzystają z ulgi rehabilitacyjnej za 2024 r.:

1) Osoby niepełnosprawne,

2) mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

Odliczenie w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych (od dochodu przed opodatkowaniem) i

2 ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (od przychodu przed opodatkowaniem).

Podstawa prawna:

1) art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy o PIT

2) art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.