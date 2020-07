Nazywają siebie „Milionerami dla ludzkości” ˗ to ponad 80 bogatych osób, w tym dziedziczka Walta Disneya Abigaile Disney, były główny zarządzający funduszu BlackRock Morris Pearl oraz duńsko-irański przedsiębiorca Djaffar Shalchi. Nawołują rządy, by zwiększyły podatki, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyły na pokrycie miliardowych rządowych programów przeznaczonych do walki z negatywnymi gospodarczymi skutkami pandemii.

- My, niżej podpisani milionerzy i miliarderzy, prosimy dzisiaj nasze rządy o podniesienie podatków takim ludziom jak my. Natychmiast. Znacznie. Trwale – napisali w otwartym liście. Nie wypełniamy półek w sklepach spożywczych i nie dostarczamy żywności od drzwi do drzwi. Mamy jednak pieniądze, dużo pieniędzy, które są teraz bardzo potrzebne – dodali.

Komunikat, który ujrzał światło dzienne tuż przed zbliżającym się szczytem grupy G20 nie jest pierwszym tego typu apelem. Już przed wybuchem pandemii grupa ta nawoływała o zwiększenie progresywności systemu podatkowego.