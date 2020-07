"Założenie konta na selfie to kolejna funkcja, która czyni IKO aplikacją jeszcze bardziej atrakcyjną dla klienta. Nowe funkcje w zdalnych kanałach dostępu to wynik konsekwentnej cyfryzacji PKO Banku Polskiego, której celem jest umożliwienie klientom korzystania z banku o dowolnej porze z dowolnego miejsca. Sukcesywnie dostarczamy klientom nowe narzędzia zdalnego bankowania stojące na najwyższym światowym poziomie technologicznym i użytkowym. Coraz więcej osób przekonuje się do nich i dzięki temu obserwujemy stale rosnącą liczbę klientów banku korzystających z tych innowacji" - powiedział dyrektor departamentu produktów klienta i indywidualnego PKO BP Paweł Placzke, cytowany w komunikacie.

Konto na selfie można otworzyć bez wychodzenia z domu i bez czekania na kuriera. Wystarczy zainstalować aplikację mobilną IKO. Po uruchomieniu aplikacji należy uzupełnić podstawowe dane we wniosku o otwarcie konta oraz dokonać weryfikacji w trzech krokach: wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku, zrobić zdjęcie dowodu osobistego z obu stron, zrobić zdjęcie swojej twarzy, zaznaczono.

"Proces jest bezpieczny. Dane z dokumentu tożsamości są sprawdzane automatycznie, a rysy twarzy porównywane ze zdjęciem z dowodu - wszystko to działa w ramach zaawansowanego systemu. Cały proces trwa około kilkunastu minut. Umowa z bankiem jest wysyłana na e-mail klienta w momencie składania wniosku i wyświetlana po weryfikacji wszystkich danych i tożsamości. Po zawarciu umowy online bank przekazuje klientowi dane do pierwszego logowania do konta e-mailem i SMSem. Od tej chwili można korzystać ze wszystkich funkcji konta takich jak płatności i wypłaty BLIK, przelewy krajowe i zagraniczne oraz płatności zbliżeniowe telefonem. Tylko niektóre funkcje np. e-Urząd będą wymagały dodatkowego potwierdzenia tożsamości w oddziale" - czytamy dalej.

PKO BP poinformował, że niedługo pojawi się kolejna nowość - usługa wideodoradcy online, którą bank oferuje obecnie firmom - będzie dostępna również dla klientów indywidualnych. Uruchomienie pilotażu tej usługi (dla klientów indywidualnych), w którym weźmie udział kilkuset doradców PKO, jest planowane jeszcze w lipcu. W trakcie wideorozmowy z doradcą będzie można uzyskać informacje o produktach bankowych, kupić kartę kredytową lub zaciągnąć pożyczkę. Kolejne produkty w ramach tego programu będą udostępniane stopniowo w najbliższej przyszłości, podano także.

W ostatnich dniach bank uruchomił usługi zdalnego doradcy w zakresie produktów kredytowych. Klienci PKO przez telefon mogą teraz uzyskać pożyczkę gotówkową, limit odnawialny w koncie lub kartę kredytową – akceptując od razu ustalone warunki umowy w aplikacji IKO lub serwisie iPKO, przypomniano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.