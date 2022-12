Według danych opublikowanych przez Kantar, stopa inflacji cen artykułów spożywczych spadła po raz pierwszy od 21 miesięcy, obniżając się o 0,1 pkt proc. do poziomu 14,6 proc. w ciągu czterech tygodni poprzedzających 27 listopada. Średni koszt świątecznej kolacji dla czterech osób to 31 funtów, co stanowi wzrost o 9,3 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Kantar szacuje, że w grudniu kupujący będą musieli wydać 60 funtów więcej niż w zeszłym roku, aby kupić te same produkty.

Chociaż Kantar przewiduje, że grudzień będzie prawdopodobnie rekordowym miesiącem sprzedaży artykułów spożywczych pod względem wartości, to jednak wzrost ten będzie wynikiem wyższych cen, podczas gdy wolumeny sprzedaży będą niższe niż w 2021 roku.