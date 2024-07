Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Reklama

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowe świadczenie wspierające, które ma na celu wsparcie finansowe dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie to jest przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) niezależnie od dochodów beneficjenta. Aby je uzyskać, konieczne jest otrzymanie decyzji od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), określające poziom potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia zależy od przyznanych punktów i wynosi od 40% do 220% renty socjalnej, która wynosi 1780,96 zł. Oznacza to, że świadczenie może wynosić od około 700 zł do 3900 zł.

Oto przeliczenia świadczenia wspierającego w zależności od uzyskanych punktów:

Reklama

dla 95-100 punktów świadczenie wynosi 220% renty socjalnej,

dla 90-94 punktów przysługuje 180% renty socjalnej,

dla 85-89 punktów jest to 120% renty socjalnej,

dla 80-84 punktów świadczenie wynosi 80% renty socjalnej,

dla 75-79 punktów przysługuje 60% renty socjalnej,

dla 70-74 punktów świadczenie stanowi 40% renty socjalnej.

Wniosek o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością można złożyć online, za pośrednictwem platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Co ważne, wsparcie przyznawane jest w trzech etapach: od 2024 roku dla osób z wynikiem 87-100 punktów, od 2025 roku dla tych z 78-86 punktami, a od 2026 roku dla osób z wynikiem 70-77 punktów.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane przez ZUS, które przysługuje osobom ubezpieczonym społecznie w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeśli niepełnosprawność pracownika powstała podczas wykonywania obowiązków zawodowych, zasiłek chorobowy wypłacany jest w pełnej wysokości, co oznacza, że pracownik otrzymuje 100% podstawy wymiaru zasiłku.