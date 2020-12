Niektórzy menedżerowie najlepiej radzących sobie europejskich funduszy akcji zakładają, że ich inwestycje w branżę technologiczną nadal będą przynosiły w 2021 roku zyski, nawet jeśli rynkowy optymizm związany z pojawieniem się szczepionki na koronawirusa rozpocznie rajd na rynkach akcji, zagrażając wynikom funduszy.

Wszystkie najlepsze fundusze zarządzające aktywami o wartości przekraczającej 1 miliard dol., które koncentrują się na zachodnioeuropejskich rynkach akcji, mocno skłaniały się ku inwestycjom w branżę cyfrową, software oraz technologie internetowe – wynika z danych skompilowanych przez Bloomberga.

Pandemia Covid-19 doprowadziła do poważnych strukturalnych przekształceń, czyli wzrostu znaczenia cyfrowych branż. Pozostałe będą miały problemy z osiągnięciem tempa wzrostu z 2019 roku.

- Nie widzę potrzeby zmiany mojej metodologii i pogoni za krótkoterminowymi czynnikami rotacyjnymi – powiedział zarządzający szwedzkim funduszem Swedbank Robur Ny Teknik Henrik Nyblom. – Długoterminowe trendy cyfryzacji gospodarek i styli życia dopiero się rozpoczęły. Podstawowa stopa wzrostu firm technologicznych w nadchodzących latach nadal będzie wysoka, nawet jeśli niektórym cyklicznym walorom trudno będzie powtórzyć w 2021 wynik z obecnego w ujęciu rok do roku – dodał.

Menedżerowie funduszy z najlepszymi wynikami mają powody, by kontynuować dotychczasowe strategie. Chociaż indeks MSCI Europe Value wzrósł w listopadzie o prawie 20 proc. w związku z optymizmem wokół pojawienia się szczepionki, w grudniu zwiększył się o mniej niż 1 procent, ponieważ inwestorzy obawiają się o brexit i brak pozytywnych nowych bodźców z USA. I choć byki stawiają od lat na wzrost wartości przecenionych aktywów, to w ostatniej dekadzie rzadko przynosiło to pożądane wyniki.

Najwyżej wyceniane sektory, na przykład energetyczny i bankowy, od lat zmagają się z fundamentalnymi przeciwnościami, takimi jak ceny ropy i niskie stopy procentowe, które nie zostaną przezwyciężone nawet, jeśli dojdzie do gospodarczego odbicia.