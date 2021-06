Reklama

"Realizując strategię rozwoju spółki aktywnie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych projektów OZE do samodzielnej realizacji. Naszym celem jest dynamiczny rozwój w segmencie dewelopmentu projektów OZE. Jesteśmy liderem na rynku wykonawstwa projektów OZE w Polsce, mamy know-how i bogate doświadczenie w realizacji projektów fotowoltaicznych i wiatrowych. Mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by w krótkim czasie rozwinąć działalność inwestycyjną w obszarze OZE i w efekcie w jeszcze większym stopniu skorzystać na transformacji rynku energetyki w Polsce" - powiedział Onde Paweł Średniawa, cytowany w komunikacie.

Rozwój segmentu inwestycyjnego OZE ma być współfinansowany ze środków pozyskanych z trwającej oferty publicznej akcji Onde, przypomniano.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęło się IPO spółki do 17 096 700 akcji spółki Onde (w tym do 8 250 000 akcji nowej emisji i do 8 846 700 sprzedawanych) od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz zapisów od inwestorów indywidualnych. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 26 zł. Debiut giełdowy planowany jest w II połowie lipca.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud.

