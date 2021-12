Reklama

"Nasze wyniki odzwierciedlają rosnącą efektywność procesów operacyjnych oraz potwierdzają naszą pozycję i rosnący apetyt w podstawowym dla nas segmencie detalicznych wierzytelności niezabezpieczonych. Jednocześnie, w nowy rok wchodzimy przygotowani, aby kontynuować rozwój także w obszarze wierzytelności korporacyjnych i zabezpieczonych. Zespół korporacyjny, na czele którego stoi manager z ponad 20-letnim stażem i potwierdzonymi 2-letnimi wynikami w Kruku, tą transakcją pokazuje naszą gotowość do zwiększenia obecności w tego rodzaju aktywach. Ambicją moją i całego włoskiego zespołu Kruka jest bycie czołowym graczem na rynku wierzytelności we Włoszech" - skomentował dyrektor generalny na Kruk Włochy Tomasz Kurr, cytowany w komunikacie.

Kruk we Włoszech zainwestował w pierwszy portfel wierzytelności detalicznych w 2015, natomiast pierwszy portfel korporacyjny nabył w 2019 roku.

"Kiedy 2 lata temu kupiliśmy pierwszy portfel wierzytelności korporacyjnych we Włoszech, oprócz oczekiwanych zwrotów z inwestycji, przyświecała nam chęć doskonalenia kompetencji w tym obszarze. Dziś mamy doświadczony i dobrze zorganizowany zespół dedykowany do obsługi wierzytelności tej klasy. W tym roku nie tylko powróciliśmy do inwestycji we Włoszech, ale i zdecydowanie powiększyliśmy portfolio obsługiwanych przez nas wierzytelności. Rok 2021 zapowiada się rekordowo, a my już intensywnie pracujemy nad inwestycjami na 2022 rok" - dodał prezes Kruka Piotr Krupa.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)