"Mój Ursus to inwestycja, w której notujemy bardzo duże zainteresowanie klientów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, wprowadzamy do sprzedaży kolejny etap osiedla - oferujemy tu cały przekrój mieszkań - małe, o które klienci ostatnio pytają coraz częściej, a także mieszkania z ogródkami i tarasami. Każde mieszkanie w Robyg ma balkon, a także bezpłatny system Smart House. Od czerwca notujemy rosnącą liczbę potencjalnych klientów, istotnie zwiększyła się też liczba podpisywanych umów. Widzimy powrót do sytuacji sprzed pandemii" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robygu Joanna Chojecka.



Ceny lokali zaczynają się od 7 999 zł, dostępna jest pełna gama metraży od 30 m2, podano w materiale.



"Wyraźnie zwiększa się udział klientów kupujących mieszkania za gotówkę oraz traktujących nieruchomość jako inwestycję. Z pewnością jest to związane z niskimi stopami procentowymi i słabością rynków finansowych. Inwestycja w mieszkanie ma atrakcyjną stopę zwrotu i jest bardzo stabilna, a przy tym przynosi długoterminowy dochód. Osoby inwestujące w mieszkania najczęściej mają sprecyzowane wymagania dotyczące lokalizacji osiedla i świetnej komunikacji z centrum miasta, zwracają też uwagę na rozwiązania ekologiczne i technologiczne oraz bezpieczeństwo mieszkania. To elementy, które są bardzo dobrze dopracowane w każdym projekcie Robyg" - dodała Chojecka.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)