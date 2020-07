"Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, z jak licznym zainteresowaniem inwestorów spotkała się nasza emisja akcji i kampania crowdinvestingu. Dzięki nim spełniliśmy zakładany cel i pozyskaliśmy łącznie 2 mln zł. Jest to dla nas bardzo ważne potwierdzenie tego, że inwestorzy wierzą w nasz biznes, a także w plany jego rozwoju. Otrzymane środki zamierzamy przeznaczyć na nowe inwestycje, które ulepszą proces produkcji oraz sprzedaży naszych kontenerów. Działamy w bardzo dynamicznie rozwijającej się branży, nieustająca modernizacja oraz wdrażanie nowych technologii produkcji to nieodłączne elementy naszego biznesu" - powiedział prezes Grzegorz Koń, cytowany w komunikacie.



Pozyskane środki z emisji akcji spółka przeznaczy na usprawnienie systemu produkcyjnego, zakup dźwigu HDS i stworzenie działu projektowego oraz marketingowego. Polkon w tym roku chce zadebiutować na rynku NewConnect.



"Sukces emisji akcji w ramach kampanii crowdinvestingu to dla nas ważny krok w drodze na rynek NewConnect. Po sukcesie emisji przystępujemy do jej rejestracji oraz procesu wprowadzenia akcji na warszawską giełdę. Chcemy, by ten proces skończył się jak najszybciej, na pewno w tym roku" - dodał Koń.



Polkon prowadzi działalność w dynamicznie rozwijającym się segmencie budownictwa modułowego. W swojej ofercie posiada domy jednorodzinne, mikro- i makro-apartamenty oraz obiekty specjalnego przeznaczenia (m.in. biurowe, gastronomiczne i socjalne) tworzone z dedykowanych kontenerów. Charakteryzują się one bardzo dużymi możliwościami konfiguracji i zestawienia pomieszczeń. Polkon współpracuje z firmą IKEA, która wyposaża mieszkania. Aktualnie produkty są sprzedawane w Polsce i Niemczech, już teraz spółka prowadzi rozmowy dotyczące międzynarodowej ekspansji z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Skandynawii.



