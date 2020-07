"Wyniki sprzedaży 'The Wizards - Dark Times' są potwierdzeniem, że odległy świat Meliora naszej najnowszej przygodowej produkcji VR, w której przygotowaliśmy fabularną kampanię z podróżą w czasie, epickimi bitwami i bogatą historią w obliczu czyhających niebezpieczeństw, podoba się graczom i zyskuje coraz większą popularność. Niecałe dwa miesiące zajęło nam odzyskanie wszystkich kosztów, które ponieśliśmy na stworzenie tego projektu, co w przypadku gier w technologii wirtualnej rzeczywistości jest bardzo dobrym rezultatem" - powiedział członek zarządu Carbon Studio Aleksander Caban, cytowany w komunikacie.



'The Wizards - Dark Times' od początku cieszy się dużym zainteresowaniem graczy i osiąga pozytywny feedback od mediów z USA, krajów Europy, a także Ameryki Południowej. Koszt produkcji gry wyniósł blisko 0,5 mln zł. Część środków pochodzi z przeprowadzonej w ubiegłym roku emisji akcji spółki, pozostały budżet studio sfinansowało z bieżącej działalności firmy, wskazano również.



Do tej pory spółka odnotowała ponad 150 tys. sprzedanych egzemplarzy wszystkich gier z serii 'The Wizards'.



Carbon Studio koncentruje się obecnie na rozwoju studia i intensyfikacji prac projektowych. Najważniejszą premierą spółki będzie gra osadzona w uniwersum "Warhammer": 'Age of Sigmar'. W planach studia jest także zmiana rynku notowań. Władze spółki rozpoczęły rozmowy z domami maklerskimi oraz kancelariami prawnymi, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie całego procesu, przypomniano.



Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.



(ISBnews)