"WIG20 od początku notowań piął się w górę. Wzrostom przewodziły KGHM, napędzany rosnącymi kontraktami na miedź i srebro, a także sektor energetyczny, w szczególności PGE i Tauron. We wtorek ma odbyć się prezentacja programu naprawczego dla PGG i rynek spekuluje pod możliwe docelowe zamykanie kopalń i wydzielanie aktywów węglowych z aktywów tych spółek. W drugiej i trzeciej linii dwucyfrowe wzrosty odnotowały niemal wszystkie spółki, które pośrednio lub bezpośrednio korzystają na pandemii" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1,13 proc., osiągając poziom 1.830,87 pkt., WIG zwyżkował o 1,05 proc. do 52.215,51 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,43 proc. do 3.661,81 pkt. Najmocniej wzrósł sWIG80 i zyskał 1,62 proc. do 14.960,47 pkt., po raz kolejny poprawiając swoje dwuipółletnie maksimum.

Indeks rynku NewConnect zyskał w poniedziałek 4 proc. do 593,45 pkt. i jest na poziomach niewidzianych od 2011 r. Od początku roku wskaźnik ten zyskał ponad 150 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1.181 mln zł, z czego 797 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Ryczko zwrócił uwagę na rosnący udział w obrotach spółek spoza WIG20.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,2 proc., a S&P 500 zyskiwał 0,4 proc.

Reklama

W ujęciu sektorowym najmocniej wzrosły: leki (+11,8 proc.), górnictwo (+8,6 proc.) i energetyka (+5,8 proc.). Pod kreską znalazło się 8 z 15 wskaźników, przy czym najwięcej stracił WIG-banki (w dół o 1,8 proc.).

Wzrosty spółek górniczych i energetycznych widoczne były w WIG20: KGHM w górę o 9,4 proc., PGE - o 7,5 proc., Tauron - o 6,2 proc.

Tym samym kurs miedziowej spółki znalazł się na poziomie 130,4 zł - najwyżej od lutego 2017 r., a Tauronu na 3,2 zł - najwyżej od stycznia 2018 r.

W WIG20 w dół poszły notowania wszystkich banków, w tym najmocniej: mBank - o 3,1 proc., Pekao - o 2,6 proc. i PKO BP - o 2,1 proc.

Wśród małych i średnich spółek wzrostami wyróżniły się: Cormay - w górę o 30 proc. do 2,44 zł (najwyżej od blisko 3 lat), Biomed-Lublin - o 26 proc., Medicalgorithmics - o 26 proc. do 32 zł (najwyżej od niemal roku), ML System - o 23 proc., Mabion - o 16 proc., Eko Export - o 14 proc. i Mercator Medical - o 12 proc.

Mocno zyskały także: XTB - o 10 proc., Voxel - o 10 proc. i Mennica Polska - o 8 proc.

Analityk ocenił, że w przypadku XTB inwestorzy spekulują, że w najbliższym czasie spółka opublikuje pozytywne szacunki wyników.

Nowe maksima wyznaczyły m.in. Biomed-Lublin - na 18,2 zł, Mercator Medical - na 390 zł, ML System - na 103 zł, XTB - na 28 zł i Voxel - na 36,2 zł.

Mercator poinformował, że spodziewa się wzrostu marż w segmencie produkcji w II połowie 2020 r

Z kolei ML System szacuje, że jego EBITDA w I poł. 2020 wyniosła ok. 13,8 mln zł.

Na szerokim rynku po około 30 proc. zyskały PCC Exol i Global Cosmed, wyznaczając nowe maksima odpowiednio na 11 i 10,5 zł.

Ryczko zwrócił uwagę, że wzrosty spółek takich jak Mercator Medical, Biomed-Lublin, a także PCC Exol i Global Cosmed mogą być związane m.in. z obawami inwestorów o drugą falę zachorowań na COVID-19.

Po piątkowym wzroście o ponad 100 proc., kurs zeszłotygodniowego debiutanta, czyli spółki Gaming Factory, zyskał w poniedziałek 28 proc.