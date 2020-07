"Główną przyczyną obniżenia wartości odzyskiwalnej aktywów jest negatywny wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę poprzez ograniczenie mocy produkcyjnych stali, co wiąże się ze spadkiem cen węgla i utratą części przychodów, a także koniecznością skorygowania planów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.



Wpływ pandemii na pozostałe ośrodki wypracowujące środki pieniężne nie jest wyższy niż dotychczas ujęta strata z tytułu utraty wartości aktywów, przez co nie zachodzi potrzeba ujmowania dla nich dodatkowych odpisów z tego tytułu, podano także.



"Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz grupy kapitałowej, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową" - czytamy dalej.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



(ISBnews)