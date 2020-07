Zaangażowanie w prace tej wiodącej platformy na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania zrównoważonej polityki korporacyjnej, jest kolejnym elementem polityki odpowiedzialności społecznej prowadzonej przez Ciech. Firma chce wnieść do tej prestiżowej inicjatywy swoje doświadczenia związane z działaniami na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w obszarze redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych, podkreślono.



"Wierzymy, że tworzenie zrównoważonej, globalnej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i rynków, jest możliwe. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój stanowią jeden z fundamentów naszej strategii biznesowej. Chcemy być przykładem najlepszych standardów w zakresie zrównoważonego zarządzania surowcami naturalnymi, troski o przyrodę, tworzenia przyjaznego oraz angażującego środowiska pracy czy etycznej współpracy z klientami, partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi" - powiedział prezes Ciechu Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.



"Rola Grupy Ciech jako firmy chemicznej jest nieoceniona w dyskusji związanej z kryzysem klimatycznym i koniecznością ochrony środowiska. W ramach United Nations Global Compact biznes wdraża wysokie standardy wynikające z procesu klimatycznego i innych polityk ONZ powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że Grupa Ciech włącza się w te procesy i będzie wspólnie z UN Global Compact podejmować działania na rzecz wdrożenia polityk i globalnych inicjatyw ONZ, w szczególności w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu" - dodał przedstawiciel i prezes rady Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski.



Od 2019 roku Grupa Ciech realizuje plan zielonej transformacji, stworzony przez specjalnie powołany zespół dedykowany działaniom na rzecz klimatu. Jego strategicznym celem jest redukcja poziomu emisji CO2 generowanych przez grupę o ponad 1/3. Program ten składa się z sześciu inicjatyw o różnej skali i horyzoncie realizacji, przypomniano.



W ramach swojego zaangażowania w inicjatywę UN Global Compact, Ciech włączy się aktywnie również w inne programy z agendy organizacji, m.in. z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych czy przeciwdziałania korupcji, podsumowano.



United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.



