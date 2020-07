"Udziałowiec jest uprawniony m.in. do dochodzenia jej zapłaty z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności podejmie ze Sfinks negocjacje celem uzgodnienia polubownego rozwiązania. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez strony, udziałowiec może dochodzić zapłaty z tytułu roszczeń nie wcześniej niż od dnia 1 września 2021 r." - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie Sfinks poinformował, że w toku pozostają rozmowy stron dotyczące zmiany warunków umowy inwestycyjnej z 28 grudnia 2016 r.



Wcześniej Sfinka Polska kilkakrotnie zawierał z osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy, do której należy marka "Fabryka Pizzy", porozumienia do umowy inwestycyjnej, przekładające termin zapłaty ww. kwoty 8 mln zł. Ostatni termin upłynął 30 lipca 2020 r.



Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



(ISBnews)