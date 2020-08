Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 94,07 mln zł w I półroczu wobec 162,76 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku.



"Spadek skonsolidowanych wyników jest spowodowany przede wszystkim gorszymi wynikami Segmentu Cynku, które są efektem niskich notowań cen cynku na giełdzie w Londynie" - czytamy w komunikacie.



Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano również.



"Jednocześnie na podstawie analizy osiągniętych wyników należy podkreślić, iż skonsolidowany wynik operacyjny i netto za II kw. 2020 r., pomimo sytuacji związanej z COVID-19, uległ poprawie w stosunku do I kw. 2020 r." - czytamy dalej.



Zarząd spółki podkreślił także, że powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny spółki za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 28 sierpnia 2020 r.



Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.



