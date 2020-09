"Aktualizując dane sprzedażowe [...] No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że gra 'Rekt! High Octane Stunts', znajdująca się w portfolio spółki zależnej emitenta, tj. No Gravity Development sp. z o.o., od momentu rozpoczęcia sprzedaży na platformie Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, tj. od dnia 8 listopada 2019 roku, do dnia 31 sierpnia 2020 roku, sprzedała się w ponad 87 000 kopiach na platformie Nintendo Switch" - czytamy w komunikacie.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)