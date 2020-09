"Proces poszukiwania celów akwizycyjnych jest mocno rozgrzany w Selvicie. Pogłębiamy analizy pierwszego targetu, na długiej liście jest kilkanaście spółek. Oczywiście, sukces naszej emisji miał wpływ na naszą pozycję negocjacyjną. W chwili obecnej zakładamy w dalszym ciągu, iż jedną akwizycję dopniemy w 2020 roku" - powiedział Gruca podczas wideokonferencji.



"W chwili obecnej mamy do czynienia z dwoma typami targetów, które nas interesują. W Europie Środkowo-Wschodniej szukamy firm, które mogłyby uzupełnić portfolio naszych usług - najczęściej są to małe i średnie firmy, które na jakimś etapie swojego rozwoju utknęły w pułapkach rozwojowych związanych np. z procesami sprzedażowymi, czy pozyskiwaniem klientów. [...] Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to poszukujemy małych firm, które mogłyby mieć rozpoznawalne już brandy w jakiś sposób pomogły nam wejść sprzedażowo na te rynki. Zwiększylibyśmy tym samym marżowość projektów, które realizowalibyśmy w Polsce, ale na rynkach zachodnioeuropejskich" - dodał.



Pod koniec kwietnia br. Selvita zaprezentowała nową strategię, która zakłada zwiększenie przychodów, utrzymanie stabilnej marży EBITDA oraz ponad 1 mld zł wartości rynkowej w 2023 r. W tym celu w latach 2020-2023 spółka zamierza zrealizować inwestycje o wartości 325-375 mln zł, które zostaną przeznaczone na akwizycje oraz rozwój organiczny. Na realizację strategii Selvita pozyskała prawie 91 mln zł z emisji akcji serii C. Około 80% pozyskanych środków zostanie przeznaczonych na akwizycje.



Jednym z elementów realizacji strategii będzie również zabezpieczenie własnej powierzchni badawczej poprzez utworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych. Selvita poczyniła już pierwszy krok w celu realizacji tej inwestycji, nabywając w sierpniu br. działkę o łącznej powierzchni 9 893 m2, zlokalizowaną w odległości ok. 700 m od obecnej siedziby spółki w Jagiellońskim Centrum Innowacji za cenę 10 mln zł netto, na której będzie realizowany projekt.



"Cały czas rozważamy też poszerzenie swojej obecności w Poznaniu, a w międzyczasie mamy też opcję, że potencjalna akwizycja w Europie mogłaby nam też pomóc w rozpoczęciu rozwoju organicznego też w tamtym miejscu" - powiedział podczas wideokonferencji prezes Bogusław Sieczkowski.



Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).



(ISBnews)