"W okresie od stycznia do września br. Grupa Murapol podpisała 2 140 umów deweloperskich i przedwstępnych, z czego 655 w trzecim kwartale br. Największym zainteresowaniem mieszkania Murapolu cieszyły się w Krakowie i Wieliczce, a także w Katowicach, gdzie nabywców znalazło odpowiednio 402 i 359 lokali. Znaczącą liczbę umów dot. sprzedaży mieszkań spółka podpisała także w Łodzi - 273, Poznaniu - 218 i Gdyni - 205. W Warszawie Murapol sprzedał 150 lokali, we Wrocławiu - 137, a w Tychach - 126. Po blisko 100 umów zostało podpisanych klientami w Gliwicach, Toruniu i Mikołowie" - czytamy w komunikacie.



W ciągu trzech kwartałów br. Murapol przekazał klucze do 2 480 lokali mieszkalnych, w tym 1 391 w okresie od lipca do września. Najwięcej mieszkań zostało wydanych klientom w Katowicach - 512, Warszawie - 432, Łodzi - 320, Krakowie i Wieliczce - 256 i Wrocławiu - 224. Ponadto klucze do swoich lokali odebrało 178 klientów w Gdyni, 172 w Tychach i 151 w Toruniu. Po blisko 100 mieszkań zostało przekazanych nabywcom w Gliwicach i Mikołowie, podano również.



"Od stycznia do września br. podpisaliśmy o ponad 12,5% więcej umów deweloperskich i przedwstępnych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To wynik bardzo satysfakcjonujący, zwłaszcza w tak specyficznej sytuacji, jaką mamy od wczesnych miesięcy tego roku. To także potwierdzenie, że właśnie w tak trudnych warunkach nieruchomości darzone są największym zaufaniem jako ta najbardziej stabilna i opłacalna forma lokowania kapitału. Oczywiście, nie bez znaczenia jest nasz model biznesowy rozproszonej geograficznie działalności, który pozwala nam docierać z ofertą do nabywców z różnych zakątków Polski, a także produkt pozycjonowany w najbardziej chłonnej części rynku mieszkaniowego, w segmencie popularnym i affordable premium" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.



Dodał, że pomimo nadzwyczajnej sytuacji pandemicznej, od początku jej trwania spółka nie zwolniła tempa rozwoju.



"Wręcz przeciwnie, nie rezygnując ze stacjonarnej obsługi, dodatkowo umożliwiliśmy klientom odbywanie wideorozmów z naszymi doradcami i zdalną rezerwację lokali. Ponadto powołaliśmy program wsparcia dla naszych klientów kredytowych - BankPartnerMurapol, a w ostatnich miesiącach weszliśmy do kolejnej, 16. lokalizacji na naszej mapie działalności, wprowadzając do sprzedaży premierową inwestycję w Bydgoszczy. To wszystko zaprocentowało bardzo dobrymi wynikami sprzedażowymi zrealizowanymi od początku tego roku" - zakończył prezes.



Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2019 r. sprzedał 3 674 mieszkania.



(ISBnews)