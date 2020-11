"W opinii zarządu, nie należy traktować prezentowanych powyżej danych szacunkowych jako źródła jakichkolwiek wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników Spółki w kolejnych okresach z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności biznesowe w tym m.in.: podwyższony poziom niepewności rynkowej, niepewność co do dalszego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę, branżę, partnerów biznesowych spółki oraz zachowania konsumenckie" - czytamy w komunikacie.



Przekazanie do publicznej wiadomości ostatecznych wyników nastąpi w formie raportu okresowego za III kwartał 2020 r., którego publikacja zaplanowana jest na 17 listopada 2020 r., podano także.



Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,06 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)