Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 133,4 mln zł wobec 2 141 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.



Rentowność na poziomie zysku brutto wzrosła o 1,7 pkt proc., dzięki czemu wynik na tym poziomie zwiększył się o 39,3% r/r do 130,4 mln zł.



"W trzecim kwartale obserwowaliśmy na wielu rynkach ożywienie popytu po okresie lockdownu w marcu i kwietniu. Wraz z dużym reżimem kosztowym pozwoliło nam to wypracować wysokie dynamiki wzrostu wyników, które przekroczyły nasze wcześniejsze oczekiwania. Mając na uwadze tę niestandardową sytuację obiegającą od tradycyjnej sezonowości dla Grupy Amica, zdecydowaliśmy się wyjątkowo na publikację wstępnych, szacunkowych wyników finansowych przed publikacją finalnego raportu okresowego, która jest zaplanowana na 27 listopada" - powiedział członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i personalnych Michał Rakowski, cytowany w komunikacie.



"Nasza restrykcyjna polityka finansowa oznacza kontynuację bardzo dobrej sytuacji płynnościowej, dzięki czemu jesteśmy przygotowani na ewentualne skutki drugiej fali pandemii. O ile bowiem jesteśmy zadowoleni z października, to liczymy się z perturbacjami rynkowymi w listopadzie w ślad za kolejnymi obostrzeniami w poszczególnych krajach. Podobnie jak listopad oceniamy grudzień, mimo że z racji okresu przedświątecznego powinien być dobrym czasem dla branży AGD" - dodał.



Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartały 2020, których publikację zaplanowano na 27 listopada, podsumowano.



Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.



