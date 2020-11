"Poniedziałkową sesję inwestorzy rozpoczęli w dobrych nastrojach, które wynikały z kolejnych informacji dotyczących szczepionek na koronawirusa. Brytyjska firma AstraZeneca poinformowała, że szczepionka na Covid-19 opracowana przez AstraZeneca i University of Oxford jest skuteczna średnio w 70 proc. Jednak wzrosty na światowych giełdach zostały wyhamowane pod koniec sesji. Za przyczynę pogorszenia się nastrojów wśród inwestorów można uznać pojawienie się informacji o kolejnych napięciach na linii USA-Chiny. Ostatecznie jednak większość europejskich indeksów zakończyła dzień na niewielkich plusach" - powiedział PAP Biznes analityk XTB, Łukasz Stefanik.

"W poniedziałek obserwowaliśmy kolejną wzrostową sesję WIG20, który podczas dzisiejszych notowań kilkukrotnie przebijał istotny z punktu widzenia analizy technicznej poziom 1.850-1.855 pkt. Ostatecznie WIG20 zakończył sesję poniżej tej bariery, która nadal pozostaje oporem dla indeksu krajowych blue chipów. Poniedziałkowa nieudana próba przebicia tego poziomu może spowodować korektę w najbliższych dniach. Obecnie pierwszym wsparciem dla WIG20 jest poziom 1.800 pkt., a drugim 1.740 pkt." - wskazał.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 zyskał 0,61 proc. do 1.832,04 pkt., WIG zwyżkował 0,73 proc. do 52.734,84 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,03 proc. do 3.725,77 pkt., a sWIG80 urósł 0,69 proc. do 15.028,06 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.177 mln zł, z czego 980 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (227 mln zł) oraz CD Projektu (124 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,53 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,49 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 8 z 15 - indeksów sektorowych zakończyło sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor paliwowy - w górę o ok. 4 proc., a także branża spożywcza, zwyżkująca 3,72 proc.

Z kolei najbardziej na wartości straciły WIG-motoryzacja (w dół 1,23 proc.) oraz WIG-leki (strata ok. 1 proc.).

Poniedziałkową sesję w WIG20 najlepiej zakończyły akcje PKN Orlen, które zyskały 5 proc. W piątek po sesji Orlen poinformował, że kupi spółkę OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Wartość transakcji szacowana jest na około 89 mln zł, a do jej finalizacji potrzebna jest zgoda UOKiK.

Dobrze zachowywały się akcje banków, m.in. PKO BP zyskał 3,8 proc., a Pekao zwyżkował 3,05 proc.

W czołówce wzrostów znalazły się też akcje PGNiG, które podrożały 3,76 proc.

Po raz szósty z rzędu wzrósł kurs PZU - tym razem o ponad 1 proc.

Z kolei najmocniej w WIG20 straciły: Dino Polska (w dół o 4,48 proc.), Allegro (o 2,2 proc.).

Mocno w dół poszły też notowania KGHM - strata 1,05 proc.

Z indeksu średnich spółek najwięcej zyskały akcje BNP Paribas Bank Polska, które urosły 7,53 proc.

Wśród liderów wzrostów w mWIG40 znalazły się także GTC - w górę o 5,7 proc. oraz Kernel ze wzrostem o 5 proc.

W indeksie średnich spółek najbardziej straciły: Biomed Lublin (w dół 3,31 proc.) oraz Asseco Poland (strata 2,75 proc.).

Z kolei w sWIG80 najmocniej zwyżkowały: Getin Noble Bank - o 12,89 proc., Ultimate Games - o 6,13 proc.

W piątek po sesji Getin Noble Bank poinformował, że rozpocznie realizację transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF o minimalnym zakładanym wolumenie na poziomie 750 mln CHF. W przypadku zawarcia transakcji poprawie mają ulec wskaźniki kapitałowe banku.

Do góry o 5,66 proc. poszły akcje Torpolu. Jak poinformował prezes Grzegorz Grabowski, spółka chce zwiększyć w najbliższym czasie portfel zamówień do poziomu 2,5-3 mld zł. Zarząd liczy, że wyniki w 2020 roku będą porównywalne rdr i ocenia, że kolejny rok nie powinien być gorszy.

5,41 proc. zyskały walory TIM-u. Spółka zamierza wypłacić na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku łącznie 26,6 mln zł, co dałoby 1,20 zł dywidendy zaliczkowej na akcję.

W sWIG80 najmocniej potaniały akcje Cormaya - w dół o 4,58 proc.

Na szerokim rynku mocno zyskały akcje Monnari (w górę ok. 20 proc.), dla których impulsem do wzrostów była zapowiedź ponownego otwarcia sklepów i punktów usługowych w galeriach i parkach handlowych od 28 listopada.