"Na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji zakontraktowane zamówienia na produkty Grupy na okres 2020/2021 wynoszą około 123,6 mln zł i obejmują 20 umów, natomiast potencjalny portfel klientów obejmuje 294,4 mln zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 27,5 mln zł" - czytamy w raporcie.



Jak wskazano, grupa jest dobrze przygotowana do realizacji portfela zamówień - posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, maszynowe oraz potencjał finansowy.



"Posiadane przez Grupę zasoby pozwalają na prawidłową realizację portfela zamówień, a także dalszą aktywność w pozyskiwaniu projektów zagranicznych, jak i krajowych. Aktualnie wysiłki spółek Grupy skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności kontraktowanych projektów oraz odpowiedniego zaplecza finansowego pod zapotrzebowanie wynikające z ich realizacji" - czytamy dalej.



Przeprowadzone przez Feerum badania rynkowe wskazują, że naturalnymi kierunkami ekspansji przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży nowych produktów są rynki międzynarodowe. W szczególności jako zagraniczne rynki docelowe dla nowych produktów wskazano państwa Europy Środkowo-Wschodniej, podkreślono.



Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)