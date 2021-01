"Uczestnictwo w kolejnym programie partnerskim firmy Microsoft jest dla nas dużym wyróżnieniem. To dowód na to, że MedApp świadczy usługi najwyższej jakości. Poszerzanie współpracy ma dla nas istotne znaczenie z perspektywy rozwinięcia kanałów sprzedaży, a takie programy jak MRPP (Mixed Reality Partner Program), w którym mamy status Silver Partner, pozwalają nam na intensyfikację działań marketingowo-sprzedażowych. Cieszymy się, że Microsoft docenił naszą dotychczasową współpracę i otwiera przed nami kolejne możliwości. Wychodzimy na rynki zagraniczne, a w obszarze medtech w międzynarodowym środowisku niezwykle istotne jest korzystanie z bezpiecznych, skalowalnych rozwiązań, a dostępne na całym świecie usługi Microsoft to gwarantują. Chcemy aktywnie korzystać ze wszystkich benefitów, jakie daje nam partnerstwo z tak dużym graczem światowego rynku" - powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.



Program Mixed Reality DMP (Distributor - Managed Partner) daje jego uczestnikom szereg korzyści. Partnerzy Microsoft mają możliwość m.in. zbudowania nowego źródła przychodów z tytułu sprzedaży swoich rozwiązań wraz z HoloLens 2. MedApp, jako uczestnik programu, będzie mógł na preferencyjnych warunkach dystrybuować innowacyjne rozwiązania do wizualizacji holograficznej w mieszanej rzeczywistości w pakiecie ze swoim autorskim oprogramowaniem CarnaLife Holo oraz SurgeonEye, podkreślono.



CarnaLife Holo jest innowacyjną technologią trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych diagnostycznych, wspierającą planowanie i przeprowadzanie zabiegów medycznych między innymi w obszarze kardiologii, radiologii interwencyjnej, onkologii czy ortopedii. Technologia ta jest także stosowana w produkcie SurgeonEye, który umożliwia trójwymiarową wizualizację obrazowych danych anatomicznych i patomorfologicznych w przebiegu kształcenia chirurgów czy innego personelu medycznego. Klienci MedAppu będą mieli zapewnione pełne wsparcie techniczne amerykańskiego giganta, wskazano również.



MedApp 7 stycznia br. otrzymał także status Silver Partner w programie MRPP (Mixed Reality Partner Program). Umożliwia on spółce udział w wydarzeniach marketingowo-sprzedażowych organizowanych przez Microsoft, a co za tym idzie - prezentację swoich produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych partnerom oraz dystrybutorom Microsoftu z rynków zagranicznych.



"Pomimo ograniczeń covidowych obserwujemy szybko rosnące zainteresowanie naszymi rozwiązaniami wśród klientów zagranicznych. Możliwość wykorzystania wiedzy i relacji, jakie nam oferuje Microsoft, jest dla nas dużym wsparciem, szczególnie w kontekście walidacji użyteczności naszych rozwiązań w oczach wymagających klientów zagranicznych. W związku z szybko rosnącym zainteresowaniem naszymi produktami za granicą planujemy utworzenie w 2021 r. spółki zależnej, obsługującej region DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Dodatkowo akcjonariusze wyrazili również zgodę na utworzenie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych. Prace nas utworzeniem tej spółki są związane z przygotowaniem przez MedApp procesu certyfikacji FDA, a w konsekwencji możliwości oferowania naszych rozwiązań na jednym z najbardziej technologicznie zaawansowanych rynków na świecie, jakim są Stany Zjednoczone" - podsumował Mędrala.



MedApp oferuje także swoim klientom chmurę Microsoft Azure, platformę stworzoną w modelu PaaS (Platform as a Service). Udostępnia ona rozwiązania pozwalające na przetwarzanie dużych zbiorów danych medycznych przez autorskie technologie spółki, a także bezpieczne ich przechowywanie i gromadzenie. Rozwiązanie to oferowane jest we współpracy z firmą TechData.



MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.



(ISBnews)