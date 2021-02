Dziś spółka poinformowała, że podpisała list intencyjny dotyczący zawarcia strategicznej umowy o współpracy z firmami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited.

"Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy partnera, przy wsparciu którego PMPG mogłaby wykonać skok na miarę XXI wieku. Bacznie obserwujemy to co dzieje się na świecie i to jak technologia transformuje tradycyjne segmenty. Dziś nawiązujemy współpracę z firmami, które nie tylko wniosą know how technologiczny z najwyższej światowej półki, ale i zrozumienie problemów, jakie napotykają takie firmy, jak nasza w trakcie transformacji. Model Corporate Venture Builder, w którym pracują nasi partnerzy uznawany jest za najbardziej efektywny w zarządzaniu innowacjami i tworzeniu rewolucyjnych rozwiązań. Spółka w najbliższym czasie poczyni starania w celu pozyskania kapitału niezbędnego do sfinansowania naszych planów rozwoju i wdrożenia technologii dostarczonej przez Quandtalent. North Summit Capital zasili firmę na kolejnym etapie wdrożenia produktu na rynek" - powiedział twórca i większościowy udziałowiec PMPG Michał M. Lisiecki, cytowany w komunikacie.

"Rynek mediów, spółki tego sektora, stają się w coraz większym stopniu spółkami opartymi o technologię. Stąd nasz wybór strategicznego partnera, który daje nie tylko kapitał, ale również, a może przede wszystkim, dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii na świecie. Strategia rozwoju PMPG będzie tworzona i realizowana w oparciu o te nowe technologie" - dodała prezes PMPG Polskie Media i Venture Partner North Summit Capital Ilona Weiss.

Reklama

Założycielem zarówno North Summit Capital, jak i Quadtalent Technology jest dr Wanli Min, były główny naukowiec ds. inteligencji maszynowej w Alibaba Cloud.

"Dostępna, przystępna cenowo i sprawna w działaniu sztuczna inteligencja ma kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej. Każda firma w przyszłości powinna być firmą z nasycona technologią. Z niecierpliwością czekamy na udaną współpracę z PMPG Media Group" - wyjaśnił założyciel i dyrektor generalny North Summit Capital i Quadtalent Technology dr Wanli Min.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)