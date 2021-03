"Na 2021 r. patrzę z umiarkowanym optymizmem, powinniśmy wynająć 200-250 tys. m2, co by było zbliżone do 2020 r. Nie wierzę, że ten rok będzie dla rynku bardzo dobry. Wbrew częstym nad wyraz optymistycznym opiniom, sam wzrost e-commerce nie przekłada się tak szybko i mocno na rynek. W średnioterminowej perspektywie coraz większą rolę także powinni odgrywać klienci związani z onshoringiem (przenoszenie produkcji z krajów azjatyckich do Europy). Rok 2020 był dla branży logistycznej dobry, przesądziły o tym decyzje podjęte przed pandemią. Bieżący rok będzie porównywalny, aczkolwiek odczujemy negatywnie spowolnienie decyzji inwestycyjnych wywołane pandemią w 2020 roku" - powiedział Krochta w rozmowie z ISBnews.

"Rynek magazynowy będzie rósł raczej w tempie jednocyfrowym. Co oznacza, że będzie to solidny wzrost, ale od hurraoptymizmu i zapowiedzi dwucyfrowego wzrostu jestem daleki. Ale rok będzie pozytywny dla rynku" - podkreślił prezes.

"Dla MLP Group to będzie przyzwoity rok. Naszym minimalnym celem na ten rok, jest powtórzenie wyników z roku 2020 r." - powiedział także.

Ocenił, że trendami na rynku, które będą się mocniej uwidaczniać na rynku w 2021 r. jest nacisk na ekologiczne rozwiązania w magazynach i inwestycje w odnawialne źródła energii.

"Planujemy rollout naszego projektu fotowoltaicznego w całej Europie i zamontowanie paneli na wszystkich naszych obiektach w ciągu 2 lat. A mamy 1 mln m2 dachów. Pilotaż z ubiegłego roku się powiódł, biznes jest dochodowy. Nadwyżki energii będziemy sprzedawać do lokalnych operatorów" - poinformował Krochta.

Dzięki temu w 2023 r. MLP Group będzie firmą zrównoważoną energetycznie pod względem emisji CO2, zakończył.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)