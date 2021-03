"Po nieudanym wybiciu rynków dołem, obecnie obserwujemy powrót do poziomów równowagi z ostatnich czterech miesięcy - w przypadku WIG20 do 1.950 pkt., a na WIG - okolic 58.500 pkt. Większa zmienność może wiązać się z tym, że mamy koniec kwartału, a część funduszy teraz realizuje swoje wcześniejsze założenia. Na określenie dalszego trwałego kierunku liczyłbym jednak dopiero po świętach" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS Tomasz Czarnecki.

"Na krajowym rynku niewątpliwie pozytywnie wyróżnił się CD Projekt. Trzeba pamiętać, że po wtorkowej sesji spółka przedstawi swoją nową strategię, a także odbędzie się konferencja z analitykami i mediami w celu jej omówienia. Po długiej serii spadków wzrost o 13 proc. pokazuje, że inwestorzy oczekują na sporo pozytywnych informacji, które powinny odpowiadać na pytania nie tyle finansowe, co dotyczące np. plasowania produktów na rynku" - dodał.

Dzień przed publikacją nowej strategii na kolejne lata, kurs CD Projektu wzrósł na zamknięciu notowań o 13,07 proc. (najmocniej w WIG20) do 239,7 zł przy obrotach 484 mln zł.

Spółka opublikowała ponadto w poniedziałek zawierającą kilkaset pozycji listę poprawek do "Cyberpunka 2077", mających znaleźć się w najnowszej aktualizacji gry.

"Na płytkim rynku takie informacje często mają silne przełożenie na kurs. Przy takim wzroście notowań znaczenie mogło mieć także podłoże psychologiczne. Na spółce nadal obecni są inwestorzy z krótkimi pozycjami. Na koniec kwartału taki ruch w górę mógł skłonić ich do rewizji swoich strategii, co zwykle jeszcze mocniej napędza wzrosty" - ocenił.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania wzrostem o 1,79 proc. do 1.953,02 pkt., WIG zwyżkował o 1,60 proc. do 58.444,34 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,28 proc. do 4.382,16 pkt.

Z kolei sWIG80 wzrósł o 1,33 proc., wyniósł 18.593,3 pkt. i po raz kolejny w tym miesiącu poprawił swoje 13-letnie maksimum.

W poniedziałek obroty na GPW wyniosły ok. 1,44 mld zł, z czego 1,2 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (484 mln zł) oraz Allegro (180 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 0,5 proc., a w USA S&P 500 tracił 0,5 proc., a technologiczny Nasdaq spadał o 1 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW rosło 13 z 15 indeksów, w tym najmocniej WIG.Games - o 5,6 proc. Dalej z wynikiem 2,6 proc. była energetyka i górnictwo - w górę o 2,2 proc.

Pod kreską znalazły się jedynie leki - w dół o 3,2 proc. i odzież - spadek o 2 proc.

W WIG20 poza CD Projektem wyraźnie zwyżkowały energetyczne PGE - o 3 proc. i Tauron - o 2,3 proc. Obie zwyżkowały trzecią sesję z rzędu.

Z kolei drugą sesję z rzędu zwyżkował KGHM - tym razem o 2,4 proc. po 6 proc. wzroście w piątek.

Po piątkowej sesji PGE, Enea, KGHM i Tauron podały w komunikacie, że podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 za 531,36 mln zł.

W indeksie blue chipów najmocniej tracił Mercator Medical - o 4,2 proc.

Za nim zniżkowały LPP i CCC, odpowiednio o 2,5 i 1,6 proc.

Wśród średnich firm najmocniej, bo po około 4 proc. zwyżkowały GTC i Develia, przy czym obroty nie przekraczały 300 mln zł.

O 5 proc. w dół poszły notowania Biomedu-Lublin, a w sWIG80 najmocniej tracił Mabion - o 4 proc.

W gronie małych firm drugą sesję z rzędu w dwucyfrowym tempie rósł Asbis - tym razem o 17,6 proc. do 17,4 zł, poprawiając wyznaczone w piątek historyczne maksimum. Przed rozpoczęciem poniedziałkowych notowań ASBISc Enterprises podał prognozy, że w 2021 roku jego przychody znajdą się w przedziale 2,7-2,9 mld USD, a zysk neto wyniesie między 47 a 51 mln USD. Dla porównania, w 2020 roku przychody grupy wzrosły o 23,6 proc. do 2,37 mld USD, a zysk netto zwiększył się o 139,6 proc. do 36,5 mln USD.

W indeksie mocno zwyżkowały także ML System - o 7,6 proc., producenci gier Boom Bit i Ultimate Games - odpowiednio o 5,9 i 7,3 proc., a także TFI Skarbiec i Quercus - po około 5 proc.