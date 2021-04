"Tydzień na rynkach rozpoczął się bez wyraźnego kierunku po tym, jak na rynkach bazowych indeksy zanotowały w piątek nowe rekordy. Gdyby nie energetyka, to na GPW niewiele by się dziś działo. Sektor kontynuował wzrostową passę z ubiegłego tygodnia, kiedy jego indeks zyskał 7 proc. W tym tygodniu wzrósł już o blisko 9 proc., a nowego paliwa do wzrostów dały sobotnie wypowiedzi ministra Sasina o wydzieleniu aktywów węglowych" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

W sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że projekt restrukturyzacji energetyki, zakładający wydzielenie aktywów węglowych, zostanie skierowany do prac rządowych. Wskazał, że elektrownie węglowe będą jeszcze przez ponad dwadzieścia lat funkcjonować, ale nie będą już obciążać spółek energetycznych.

"W strategii miesięcznej na kwiecień, ale także w rocznej przeważamy sektor energetyczny. Nieco dziwi jednak, że mocniejsze wzrosty wystąpiły na PGE, gdyż w naszej opinii to Tauron jest największym beneficjentem tego rozwiązania. Nawet, jeżeli zapowiedziany projekt nie pojawi się w tym tygodniu, to rynek i tak ma pod co grać, ze względu na duży potencjał wzrostów wycen po wydzieleniu tych aktywów" - wyjaśnił Brymora.

W poniedziałek na GPW energetyka wrosła o 8,7 proc., po zapowiedzi restrukturyzacji sektora. Kurs PGE wzrósł o 13,58 proc. do 8,33 zł i podobnie jak indeks branży znalazł się najwyżej od roku. Tauron zwyżkował o 8 proc. do 3,167 zł, a od rocznego szczytu dzieli go niecałe 4 gr.

Mocno zwyżkowała także notowana w mWIG40 Enea - w górę o 12,2 proc. do 7,7 zł, wyróżniając się najwyższym wzrostem i obrotami (20 mln zł) w indeksie.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania wzrostem o 0,38 proc. do 1.982,58 pkt., WIG zwyżkował o 0,43 proc. do 59.645,06 pkt. mWIG40 wzrósł o 0,45 proc. do 4.499,40 pkt., poprawiając wyznaczone w piątek 3-letnie maksimum.

Z kolei sWIG80 zwyżkował szóstą sesję z rzędu, tym razem poprawiając ponad 13-letnie maksimum o 1,05 proc. do 19.451,98 pkt. Brymora zwrócił uwagę, że indeks powoli zbliża się do historycznego szczytu w okolicach 21.760 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,05 mld zł, z czego 807 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM (115 mln zł). Kolejne były PGE (107 mln zł) i Tauron (81 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zniżkował o mniej niż 0,1 proc. W USA technologiczny Nasdaq zniżkował o 0,5 proc., a S&P 500 tracił niecałe 0,2 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW rosło 9 z 15 indeksów. Za energetyką znalazła się chemia, zwyżkując o 2,1 proc. i nieruchomości - w górę o 1,8 proc.

Najmocniej traciło górnictwo - w dół o niemal 3 proc.

W WIG20 spadkiem o 3 proc. wyróżnił się górniczy KGHM. Rano maklerzy zwracali uwagę na miedź taniejącą w powodu obaw o wyższą globalną inflację.

Wyraźnie zniżkowało także Allegro - w dół o 2,2 proc., po piątkowym wzroście o 4,2 proc.

W indeksie przeważyły jednak wzrosty, a poza spółkami energetycznymi Brymora zwrócił uwagę także na Orange. Notowania telekomu poszły w górę 3,4 proc. do 7,17 zł i znalazły się najwyżej od września 2020 r.

Spółka poinformowała przed sesją o utworzeniu joint venture z APG w celu budowy sieci światłowodowej i planach sprzedaży APG 50 proc. udziałów tej spółki za kwotę 1.374 mln zł. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić do końca sierpnia 2021 r.

W ciągu dnia prezes Orange Julien Ducarroz podczas telekonferencji z analitykami ocenił, że transakcja z APG wzmacnia bilans Orange Polska i jest pomocna w powrocie do wypłaty dywidendy w przyszłości.

W mWIG40 po raz kolejny wyraźnie zwyżkowała Develia - tym razem o 5,2 proc. do 2,75 zł, poprawiając roczne maksimum.

Poprzednie lokalne szczyty pokonała Grupa Azoty. Po wzroście o 4,8 proc. do 32,1 zł kurs znalazł się najwyżej od lipca 2020 r.

Najmocniej w indeksie zniżkowała Polenergia - w dół o 6,4 proc. do 86 zł. Kurs mocno cofa się drugą sesję z rzędu, po tym jak w czwartek wyznaczył historyczny szczyt na poziomie 100 zł.

Na dole zestawienia w sWIG80 znalazły się Pekabex i Astarta, tracą po około 5 proc.

Z kolei wzrostom przewodził Instal Kraków - w górę o 8,2 proc., a także rosnące po około 7 proc. Mirbud, Polimex Mostostal i ML System.

Kurs Instal Kraków dotarł do poziomu 26,5 zł i pokonując maksima z lutego znalazł się najwyżej od ok. 13 lat.

Mirbud o 2 grosze pokonał w poniedziałek maksimum z 2011 r., notując tym samym najwyższy poziom w historii.

Z kolei ML System odbił po trzech dniach spadków i poprawił maksimum wyznaczone w ubiegłym tygodniu.