"13,7+ mln kopii sprzedanych w 2020 r. […] Całkowity budżet: 1,2 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W wersji cyfrowej sprzedano 73% kopii, a fizycznej - 27%. Na PC i platformę Stadia sprzedano łącznie 56% kopii, 28% - na PlayStation 4 oraz 17% - na Xbox One, podano także.

Pod względem regionów, najwięcej kopii trafiło do Ameryki Północnej (38%) oraz Europy (34%). Kolejne miejsca zajęły: Azja (20%), Ameryka Południowa (4) oraz Australia (3).

Premiera gry miała miejsce 10 grudnia 2020 r.

23 grudnia ub.r. spółka podała, że sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" do 20 grudnia szacowała na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez spółkę.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)