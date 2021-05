"Po poniedziałkowych wzrostach i mocnym otwarciu dzisiejszych notowań, w ciągu dnia indeksy powoli osuwały się w kierunku wczorajszego zamknięcia. Ostatecznie WIG20 zakończył sesję 0,38 proc. nad kreską, na poziomie 2.136 pkt., co zdaje się potwierdzać, że jest to silna strefa oporu. Prawdopodobnie rynek spędzi na tym poziomie kilka najbliższych sesji, zanim ponownie podejmie próbę wyjścia górą" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

Zwrócił uwagę, że niedawne pokonanie przez WIG20 styczniowych szczytów bardziej przemawia za kontynuacją wzrostów niż za spadkami, a ewentualne korekty mogą być dobrym momentem do uzupełnienia portfeli akcyjnych.

"Spośród krajowych blue chipów uwagę zwraca Allegro. Po wielu tygodniach spadków, trwająca obecnie seria wzrostów sugeruje próbę odwrócenia trendu" - dodał.

We wtorek kurs Allegro wyraźnie zwyżkował trzecią sesję z rzędu - tym razem o 2,5 proc. do 57 zł, przy najwyższych obrotach na rynku (227 mln zł). Pod koniec sesji siła kupujących nieco osłabła, gdyż jeszcze pół godziny przed zamknięciem wzrosty sięgały 5 proc.

"Wskazałbym także na Tauron, który zniżkował o blisko 2 proc. Prawdopodobnie spadek kursu był konsekwencją awarii w elektrowni Bełchatów, która pokazała, że spółki energetyczne czekają spore nakłady na modernizację sieci przesyłowej" - ocenił Wizner.

WIG20 wzrósł o 0,38 proc. do 2.136,54 pkt. (najwyżej od ponad roku), WIG zwyżkował o 0,34 proc. do 63.307,20 pkt. (najwyżej od trzech lat), a mWIG40 poszedł w górę o 0,23 proc. do 4.628,43 pkt. (także najwyżej od trzech lat).

Nieco inaczej wygląda wykres sWIG80. Indeks po godz. 15 odbił się od dziennego minimum w okolicy poziomu odniesienia i zakończył dzień wzrostem o 0,52 proc. do 20.358,66 pkt. (najwyżej od blisko 14 lat).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX pozostawał bez większych zmian. Z kolei amerykański S&P 500 tracił 0,1 proc., a technologiczny Nasdaq rósł o 0,5 proc.

We wtorek obroty na GPW wyniosły blisko 1,4 mld zł, z czego blisko 1,15 mld zł przypadł na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (227 mln zł) oraz CD Projektu (160 mln zł).

W ujęciu sektorowym nad kreską znalazło się 9 z 15 indeksów, a najmocniej rosły spółki motoryzacyjne - o 1,9 proc., poprawiając ponad 3-letnie maksimum. Najsłabiej wypadła odzież - spadek o 1,6 proc.

W WIG20 ponownie mocne okazały się banki. Santander wzrósł o 2,2 proc. do 237,6 zł, najwyżej od roku. Roczne maksimum poprawił także kurs Pekao, rosnąc o 2,3 proc. do 90,8 zł.

Początkowych wzrostów nie utrzymały CD Projekt i KGHM. Kursy straciły odpowiednio o 1 i niecałe 0,1 proc.

Mocniej w dół poszły m.in. LPP i CCC, a także Tauron - po ok. 2 proc.

W mWIG40 wzrostom przewodził Comarch - w górę o 4,2 proc., a po nieco ponad 3 proc. rosły Inter Cars, Amica i Benefit Systems. Benefit ustanowił nowe roczne maksimum na 932 zł.

Z kolei po nieco ponad 2 proc. zniżkowały 11 bit studios, Stalprodukt, LiveChat Software i Enea.

W gronie małych spółek wzrostem o ponad 8 proc. do 64,4 zł (najwyżej od blisko 4 lat) wyróżnił się Alumetal, którego zysk netto w I kw. wyniósł 50,7 mln zł, o 18 proc. więcej od konsensusu. Obroty przekroczyły 5 mln zł i były trzecie w indeksie.

Przy blisko 7 mln obrotów, o 7,3 proc. (do 25,6 zł) zwyżkował Asbis, któremu zabrakło 10 gr do wyznaczenia nowego rekordu. Podobne wzrosty zanotowała Trakcja (+7,6 proc.).

Czwartą sesję z rzędu tracił Erbud, tym razem o blisko 6 proc. (najmocniej w indeksie), po tym jak w ubiegłym tygodniu kurs znalazł się najwyżej od 2008 r.

Mocno traciły także Medicalgorithmics (-5,5 proc.) i Quercus TFI (-4,6 proc.)