Na bazie zawartej umowy Feardemic odpowiada za wydanie oraz dystrybucję "Dark Fracture" na wszystkich najważniejszych platformach sprzętowych. Tytuł już teraz zdobył uznanie graczy za sprawą darmowego prologu wydanego w poprzednim roku, podano.

"'Dark Fracture' idealnie wpisuje się w portfolio wydawnicze Feardemic, który celuje w horrory od zewnętrznych developerów. Gra, za którą będzie odpowiedzialna spółka, to jej największe dotychczasowe przedsięwzięcie, mające potencjał zbliżony do najlepiej sprzedających się gier z tego gatunku od niezależnych developerów. To bardzo istotny krok w życiu spółki, która wkrótce ma stać się jednym z najważniejszych aktywów naszej grupy" - powiedział CEO Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

"Jest to największy dotychczasowy projekt wydawniczy Feardemic, a zarazem gra, która może mocno namieszać na rynku horrorów psychologicznych. 'Dark Fracture' już teraz ma wielu fanów, planowane przez nas działania powinny spowodować, że gra popularnością może dorównać innym tytułom Bloober Team" - dodał managing director Feardemic Scott Millard.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)