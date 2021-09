Reklama

"Nasz plan zakłada wejście na NewConnect w IV kwartale. Wszystkie procesy w tym kierunku są przygotowywane. Ustalamy to z DM Navigator. Przewidujemy emisję akcji w wielkości koniecznej do minimalnego rozproszenia akcji wymaganego do debiutu. Następnie planujemy wprowadzenie naszego pierwszego projektu 'Achilles: Legends Untold' do early access. W okresie 2022/2023 zakładamy z kolei przejście na główny parkiet przy premierze 'Achillesa', jeśli uznamy, że będzie to dobre rozwiązanie dla spółki i akcjonariuszy" - powiedział Waszak na spotkaniu z dziennikarzami.

Spółka wystartowała z kampanią marketingową "Achilles: Legends Untold", która poprzedza debiut na Steam we tzw. wczesnym dostępie. Dotychczasowy koszt produkcji przekroczył gry 4,2 mln zł.

"W grze zastosujemy m.in. nasz system sztucznej inteligencji GAIA, który wyraźnie zwiększa nieprzewidywalność rozgrywki. Naszym celem jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie minimum 100 tys. kopii w ciągu roku od premiery. To wynik bazujący na sprzedaży porównywalnych tytułów. W 2023 roku gra pojawi się również na konsolach PlayStation i Xbox" - zapowiedział prezes.

Jak zaznaczył, Dark Point Games chce oferować graczom produkty najwyższej jakości w gatunku Action RPG, co wymaga dużych nakładów czasu i pracy.

"Wstępnie zakładamy, że będziemy w stanie wydawać jedną wysokiej jakości grę indie premium średnio co dwa lata. Co ważne, konstruujemy nasze gry w taki sposób, by naturalnie predysponowały do tzw. longsellerów. Aby monetyzować produkt w dłuższym czasie, już teraz planujemy rozszerzenia i dodatki, które stopniowo będziemy implementować do naszej gry po premierze" - wskazał Waszak.

Zespół Dark Point Games tworzy ponad 20 specjalistów z wieloletnim stażem, którzy doświadczenie w branży zdobywali w takich firmach, jak Techland, CI Games, czy Vivid Games. Spółka chce też samodzielnie przeportować w przyszłości grę na pozostałe kluczowe platformy - konsole PlayStation oraz Xbox.

"Chcemy, żeby Dark Point Games było niewielkim, maksymalnie 40-osobowym zespołem, by wszyscy członkowie studia doskonale uzupełniali się kompetencjami i tworzyli zgrany zespół" - dodał prezes.

Spółka rozpoczęła ponadto etap preprodukcji swojej kolejnej gry o roboczym tytule "Brightness". Dark Point Games planuje rozpoczęcie właściwych prac nad nowym tytułem jeszcze w 2022 roku, z premierą wstępnie ustaloną na 2024 rok.

Dark Point Games to toruńskie studio specjalizujące się w produkcji ambitnych gier z gatunku Action RPG. Zapowiedziało swój pierwszy duży projekt: "Achilles: Legends Untold".

(ISBnews)