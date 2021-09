Reklama

"Notowanie na GPW jest jednym z naszych celów i pomoże nam w realizacji strategii grupy. Dzięki notowaniu na rynku regulowanym otworzą się perspektywy zainteresowania nowych grup inwestorów oraz pozyskania kapitału. Chcemy, aby przeniesienie notowań nastąpiło możliwie szybko, jednak wszyscy wiemy, że jest to proces czasochłonny, wymaga przygotowań po stronie spółki, a także trudno jest przewidzieć długość trwania procedur formalnych, takich jak na przykład zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Prace toczą się dynamicznie, celujemy w przełom I i II kwartału 2022 roku, ale dzisiaj trudno określić wiążący termin" - zapowiedział Ciszewski, cytowany w komunikacie.

Notowanie na głównym rynku GPW jest elementem strategii JRH, będzie to kolejny ważny etap w rozwoju spółki. Emitent będący największą notowaną na NewConnect alternatywną spółką inwestycyjną ma szansę szybszego rozwoju dzięki przeniesieniu do notowań na rynek regulowany, zaznaczono w informacji.

"Notowanie na rynku regulowanym to nie tylko prestiż, oznacza to również lepszą ekspozycję na zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych. Większa transparentność oraz zaufanie inwestorów do głównego rynku GPW przełożą się nie tylko na realizację strategii spółki, ale także na dalsze umocnienie reputacji emitenta na rynku kapitałowym" - dodano także.

Jak podała spółka, akcjonariusze JR Holding ASI zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 12 października o przeniesieniu notowań na główny rynek GPW z NewConnect.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Zgodnie ze strategią, firma zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł, rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także, w latach 2021-2022, zainwestować 200-500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business.

(ISBnews)