"My poradzimy sobie w nowym systemie funkcjonowania rozliczeń prosumentów za energię elektryczną, który zacznie obowiązywać od stycznia 2022 roku. Chcemy pozostać liderem na rynku polskiej fotowoltaiki i dodatkowo oferować klientom pompy ciepła i magazyny energii" - powiedział Zieliński w rozmowie z ISBnews.

Zgodnie z założeniami ustawy przygotowywanej przez posłów i wstępnie uzgodnionej z rządem, obecnie obowiązujące zasady rozliczeń nadwyżek produkowanej energii z fotowoltaiki prosumenci zachowają przez 15 lat. Mowa jest tylko o tych prosumentach, którzy po raz pierwszy wprowadzą energię do sieci do 31 grudnia 2021 r. Ten, kto uruchomi fotowoltaikę po 1 stycznia 2022 r. skorzysta z obecnych zasad tylko przez 6 miesięcy, a później będzie już sprzedawać prąd z paneli fotowoltaicznych na zasadach ogólnie obowiązujących według cen transakcyjnych.

"Wydaje się, że dziś zmiana przepisów ograniczającą sprzedaż nadwyżek wyprodukowanego prądu przez prosumentów niewiele zmieni, ponieważ ceny energii są bardzo wysokie. Dlatego przeskalowane instalacje nadal się opłacają, bo dostawcy natychmiast otrzymają atrakcyjne stawki za produkowany prąd. Najlepszym rozwiązaniem dla operatorów sieci, uwzględniającym potrzeby branży fotowoltaicznej i prosumentów byłoby ustalenie prostych zasad, że maksymalna moc zainstalowanych paneli może wynosić 6,5 kW, a przy większych instalacjach konieczna jest autokonsumpcja nadwyżek i praktycznie uniemożliwienie wprowadzania nadwyżek do sieci, która nie jest do tego przystosowana" - dodał Zieliński.

Rosnące ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego są faktem i według niego trudno się spodziewać, aby w najbliższych latach ta tendencja miała się odwrócić.

"W mojej ocenie dziś fotowoltaika stała się nieodłącznym elementem naszego życia. Można przyjąć, że rocznie montowanych będzie w Polsce około 200 tys. instalacji fotowoltaicznych, przy czym 50 tys. to będą panele na nowych domach. Zatrzymanie tej tendencji jest praktycznie nierealne. Musimy jednak znaleźć pomysł na ten problem i wskazać inwestorom, jak mają się przygotować do tych przyszłych rozwiązań. Inwestycje w OZE to konieczność, od której nie da się uciec" - powiedział prezes.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)