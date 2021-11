Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 6,14 mln zł wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła 9,3 mln zł wobec 6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,3 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 22,84 mln zł rok wcześniej.

"Nasze przychody wzrosły o 94% r/r i wyniosły 44,2 mln zł. Na poziomach zyskowności również osiągnęliśmy wzrosty - skorygowana EBITDA urosła o 55% r/r, osiągając wartość 9,3 mln zł, a marża brutto wyniosła 13,7 mln zł, co oznacza wzrost o 85%. Tak dobre wyniki to efekt wzrostu organicznego oraz pierwszych synergii z pozyskanych w lipcu br. udziałów FreshMail oraz PushPushGo. Cieszy nas także powiększenie się grona naszych klientów - uwzględniając dodatkowo klientów ProfiSMS, FreshMail oraz PushPushGo - liczba ta zwiększyła się ponad dwukrotnie r/r do 18,7 tys." - skomentował prezes Krzysztof Szyszka.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 16,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,45 mln zł w porównaniu z 73,21 mln zł rok wcześniej.

EBITDA skorygowana wyniosła 25,8 mln zł po trzech kwartałach, wobec 17,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 13,54 mln zł wobec 13,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę - za pomocą wielu, komplementarnych kanałów komunikacji (sms, email, push, komunikatory OTT). Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r.

(ISBnews)