Asbis Enterprises wypracował skonsolidowane przychody na poziomie ok. 246 mln USD w październiku br., co oznacza wzrost o ok. 11%, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Mamy za sobą pierwszy miesiąc tego najbardziej pracowitego dla branży kwartału. Przychody są zgodne z naszymi oczekiwaniami i opublikowaną podwyższoną prognozą finansową na 2021 r. Koncentrujemy się obecnie nie tylko na sprostaniu na zwiększony popyt ze strony naszych klientów, ale również na planowaniu przyszłego roku zarówno pod względem przychodów, jak i rentowności. Naszym największym priorytetem na ten rok jest nie tylko zrealizowanie prognozy, ale nawet przekroczenie jej na poziomie zyskowności. Rozwijamy też nasze portfolio klientów biznesowych oraz usług VAD, które cechują się wyższymi niż klasyczne dystrybucja IT marżami " - powiedział członek zarządu oraz dyrektor ds. relacji inwestorskich i ryzyka Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie. Dodał, że produktami, które zanotowały najwyższe wzrosty sprzedaży w październiku 2021 r., były akcesoria, dyski SSD oraz smartfony. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)