Zysk operacyjny wyniósł 11,3 mln USD wobec 6,8 mln USD zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 17,7 mln USD w III kw. wobec 8,6 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92 mln USD w III kw. 2021 r. wobec 78,5 mln USD rok wcześniej.

"Świetne wyniki 'Traffic Puzzle' po raz kolejny potwierdziły, że była to bardzo dobra inwestycja. Przychody z gry w trzecim kwartale wzrosły prawie sześciokrotnie i wyniosły 8,7 mln USD, co stanowiło prawie 10% naszych przychodów. Proces przekazania gry został sfinalizowany i oczekujemy, iż 'Traffic Puzzle' będzie głównym motorem napędowym wzrostu w nadchodzących kwartałach. Dodatkowo nasze gry z kategorii social casino są tytułami ponadczasowymi, które z czasem generują coraz większą wartość. Jednocześnie nawiązujemy współpracę z nowymi partnerami i rozwijamy nasz pion wydawniczy. W trakcie trzeciego kwartału podpisaliśmy jedną nową umowę wydawniczą i jest to trzeci tego typu kontrakt zawarty w tym roku" - powiedział założyciel i dyrektor generalny Huuuge Anton Gauffin, cytowany w komunikacie.

W III kw. 2021 roku ARPPU (średni przychód na użytkownika płacącego) wzrósł o 20%. Wzrost ARPPU dla flagowych tytułów wyniósł 29,5%. Poprawa zarówno ARPPU, jak i wskaźnika konwersji w trzecim kwartale z nawiązką zrekompensowała spadek DAU i MAU, związany z mniejszą liczbą instalacji. DAU dla nowych tytułów było wyższe głównie za sprawą dalszego skalowania gry "Traffic Puzzle", podkreślono.

"Konsekwentnie zwiększamy wskaźniki monetyzacji naszych flagowych tytułów dzięki funkcjonalnościom społecznościowym naszych gier oraz koncentracji na wydarzeniach na żywo i ofertach specjalnych. Trend ten utrzymał się w trzecim kwartale 2021 roku, który był kolejnym okresem wzrostu ARPPU [średni przychód na użytkownika płacącego] dla kluczowych tytułów, czyli 'Huuuge Casino' i 'Billionaire Casino'. Te dwie gry nadal generowały wskaźniki monetyzacji powyżej średniej dla tego segmentu. Jesteśmy zadowoleni z rosnącej skali 'Traffic Puzzle' i na bazie obecnych wskaźników gry oczekujemy, że w przyszłym roku osiągnie ona próg rentowności na poziomie marży ze sprzedaży i będzie dodawać wartość do wyników naszych flagowych tytułów. Cieszymy się także ze znaczącej poprawy skorygowanej marży EBITDA, która wzrosła do 19,2% w trzecim kwartale. Oczekujemy, że czwarty kwartał przyniesie dwucyfrową poprawę skorygowanego zysku EBITDA w ujęciu całorocznym" - dodał dyrektor finansowy Huuuge Grzegorz Kania.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 21,1 mln USD skonsolidowanej straty w porównaniu z 24,8 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 285,2 mln USD w porównaniu z 243,5 mln USD rok wcześniej. Skorygowany wynik netto wyniósł 27,1 mln USD wobec 45,6 mln USD rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA wyniosła 43,6 mln USD w I-III kw. br. wobec 54,2 mln USD rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA za trzy kwartały 2021 roku spadła o 19,5%, co było związane ze wzrostem kosztów operacyjnych (głównie w wyniku wyższego rok do roku budżetu na kampanie pozyskiwania użytkowników, alokowanego głównie w pierwszej połowie roku). Spadek ten został częściowo zniwelowany wzrostem przychodów, zaznaczono.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 44,73 mln USD wobec 21,76 mln USD straty rok wcześniej.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka jest notowana na GPW od lutego 2021 r.

