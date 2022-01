Reklama

"Już teraz każdy użytkownik InPost Mobile może w szybki i wygodny sposób zwrócić swoją przesyłkę! Nie potrzeba do tego żadnej etykiety - wystarczy kod wygenerowany w procesie zwrotu paczki w aplikacji mobilnej InPost i nadanie jej w dowolnym Paczkomacie. To kolejne udogodnienie, które wprowadziliśmy w naszej sieci Paczkomatów - obejmującej ponad 16 000 lokalizacji. Przy dynamicznym wzroście zakupów online już 40% kupujących oczekuje wygodnej opcji zwrotu towaru, a aż 64% najchętniej robiłaby to za pośrednictwem Paczkomatów InPost. To potwierdza, że łatwe zwroty towarów kupionych online to jeden z najbardziej motywujących czynników do zakupów" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)