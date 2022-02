Reklama

Wysokość dotacji to 46,06 mln zł, a odsetki na dziś: 15,68 mln zł. W przypadku gdyby Tanne musiała zwrócić otrzymaną dotację, jej część uwzględniona w wynikach za lata 2017-2021 będzie miała wpływ na korektę wyniku grupy kapitałowej Forte w łącznej kwocie 8,5 mln zł, podano.

"Tanne Sp. z o. o. otrzymała w dniu 7 lutego br. z Ministerstwa Rozwoju i Technologii odpowiedź na jej wniosek dotyczący niewyciągania negatywnych konsekwencji wobec Tanne Sp. z o. o. w związku z brakiem możliwości wywiązania się z umowy zawartej w dniu 16 listopada 2015 r. o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją inwestycji polegającej na utworzeniu zakładu płyt drewnopochodnych i mebli w Suwałkach [...] W ocenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazane przez Tanne Sp. z o. o. argumenty nie zasługują na uwzględnienie, a nieutworzenie nowego zakładu produkcji mebli jest podstawowym warunkiem realizacji umowy dotacyjnej [...] W związku z powyższym Ministerstwo Rozwoju i Technologii biorąc pod uwagę wymogi programu nie widzi prawnych możliwości uwzględnienia wniosku Tanne Sp. z o. o." - czytamy w komunikacie.

Tanne w ramach umowy, zobowiązała się do zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2023 r., utworzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r. 910 nowych miejsc pracy (w tym 61 dla osób z wyższym wykształceniem) oraz poniesienia do końca grudnia 2023 r. kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 589,6 mln zł. Do dziś spełniony został warunek poniesienia kosztów inwestycji, jednak nie udało się osiągnąć wymaganego poziomu zatrudnienia. Niewywiązanie się z warunku zatrudnienia wynika z faktu, iż Tanne zrealizowała przewidziany w ramach umowy zakład produkcji płyt drewnopochodnych bez budowy fabryki mebli. Tanne uzasadniała swój wniosek siłą wyższą, tj. wybuchem pandemii COVID 19 i jej wpływem na wzrost cen surowców oraz spadkiem popytu na rynku i wzrostem niepewności co do popytu w najbliższej przyszłości, które nie pozwalają podjąć racjonalnej decyzji o inwestycji w dodatkowe moce produkcyjne, wyjaśnia spółka.

Konsekwencją stanowiska MRiT może być konieczność zwrotu przez Tanne otrzymanej dotacji w kwocie 46,06 mln zł. wraz z ewentualnymi odsetkami, których wysokość na dzień dzisiejszy wynosi ok. 15,68 mln zł. W przypadku gdyby Tanne musiała zwrócić otrzymaną dotację, jej część uwzględniona w wynikach za lata 2017-2021 będzie miała wpływ na korektę wyniku grupy kapitałowej Forte w łącznej kwocie 8 496 508 zł. Zarząd Forte powziął decyzję o zawiązaniu rezerwy w ciężar kosztów roku 2021 na ewentualny zwrot dotacji wraz z odsetkami, podano także.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2020 r. spółka miała 1,16 mld zł skonsolidowanych przychodów.

