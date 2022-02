Reklama

Reklama

"Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 14,5 mln ton w 2022 roku do poziomu 16,1 mln ton w 2030 roku" - czytamy w komunikacie.

W obszarze wydobycia przyjęty model przewiduje zorientowanie procesów wydobywczych na stopniowe zwiększanie poziomu produkcji węgla koksowego, w tym szczególnie uzyskującego najwyższe ceny spośród struktury produktowej JSW węgla typu 35, prowadząc w ten sposób do wzrostu rentowności portfela produktowego.

"Wzrost udziału produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 r. związany jest ze zmianą profilu produkcji będący efektem wdrożenia modelu funkcjonowania spółki w kierunku produkcji głównie węgla koksowego, m.in. poprzez zrealizowane inwestycje w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla" - czytamy dalej.

Strategia przewiduje też średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2022-2030 na poziomie ponad 77 tys. mb.

"W okresie obowiązywania strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 620 ton do ok. 860 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2022-2030 na poziomie ok. 19,9 tys. pracowników" - podano także.

Przewidziano również produkcję i sprzedaż koksu na poziomie ok. 3,6 mln ton rocznie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)