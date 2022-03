Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 7,14 mln zł wobec 6,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,36 mln zł w 2021 r. wobec 38,5 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2021 obserwowaliśmy dalszy wzrost udziału rynku e-commerce w sprzedaży detalicznej, a co za tym rosnące obroty i wolumeny przesyłek realizowanych na polskim rynku. Wolumen usług zrealizowanych przez Pointpack S.A. w 2021 r. osiągnął wzrost w wysokości ponad 24%. Spółka wykorzystała sytuację rynkową do skokowego zwiększenia zasięgu świadczonych usług, dzięki udostępnieniu ponad 17 500 punktów odbioru według stanu na koniec grudnia 2021 r. Spółka kontynuowała działania inwestycyjne w zakresie technologii informatycznych rozwijając platformę technologiczną i operacyjną. W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy pilotaż wdrożenia automatów kurierskich" - napisali prezes Marek Piosik i wiceprezes Krzysztof Konwisarz w liście do akcjonariuszy.

W 2021 r. znacznie powiększyła się liczba punktów, w których można korzystać z oferty Spółki.

"Wpływ na to miało nawiązanie lub rozszerzenie współpracy z szeregiem sieci handlowych (występujących pod markami Żabka, Grupa Eurocash (ABC Market, Lewiatan, Groszek, Delikatesy Centrum, Euro, PSD), Kaufland, Lidl, Biedronka, Shell, Auchan, Carrefour, a także szeregiem mniejszych sieci). Dzięki temu liczba punktów w których usługi kurierskie były dostępne dzięki technologii Pointpack wzrosła z ponad 8 200 na koniec 2020 r. do ponad 17 500 punktów na koniec 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka osiągnęła w ub.r. rentowność na poziomie zysku EBITDA na poziomie 15,4%, natomiast rentowność netto na poziomie 12,3%.

Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskie. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

