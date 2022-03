Reklama

"To, co deklarujemy to wypłatę wypłatę dywidendy w wysokości 50% z zysku za rok 2025, co absolutnie nie wyklucza wypłaty dywidendy w okresie wcześniejszym wtedy, kiedy będzie to realne i możliwe" - powiedział Gdański podczas prezentacji strategii.

Strategia BNP Paribas Bank Polska na lata 2022-2025 "GObeyond" zakłada m.in. rozpoczęcie wypłacania dywidendy; "aspiracja na 2025 r." to przeznaczanie na ten cel 50% rocznego zysku.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)